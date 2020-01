Agua: no solo es en Santa Marta

Señor Director:



Leyendo el artículo sobre la crisis del agua en Santa Marta y la insensibilidad social de sus gobernantes y funcionarios del ramo, que ven cómo se malgasta y pierde una gran cantidad de ese valioso recurso, se ve que la corrupción y el desgreño son el peor cáncer que aniquila a nuestras pueblos.

El drama de Santa Marta se vive en el 90 por ciento de las poblaciones del Caribe colombiano y departamentos del norte del país, pero especialmente en La Guajira, donde gobiernos corruptos se han encargado de dilapidar y apropiarse de muchísimos miles de millones, que se habían destinado para llevar aguas de la Sierra Nevada a irrigar ese departamento. También lo viven el Chocó, Nariño, Cauca y varios departamentos de los Llanos Orientales.



Es increíble que los habitantes de esos barrios marginados tengan que hacer colas de varias horas, esperando el carrotanque al rayo del sol, cuando un alcalde podría, mínimamente, poner a funcionar fuentes con dos o tres llaves de agua gratuita en cada barrio marginal y que las juntas de acción comunal se encargaran de cuidarlas y manejarlas. Qué bueno que EL TIEMPO siga martillando sobre este tema.



Felipe Bueno Angulo

No olvidar a los quemados

Señor Director:



Las festividades de diciembre último dejaron unas 767 víctimas por pólvora, lo cual representa un 3 por ciento menos que en el 2018. Una simple regla de tres nos dice que a esa tasa, Colombia tardaría unos 35 años en reducir a unos niveles tolerables los quemados, amputados y heridos por tal práctica irresponsable.



Con el comienzo del nuevo año nos olvidaremos de ello hasta el próximo diciembre, cuando volverán los mismos lamentos e idénticas promesas de obrar de consuno, incluso desde el Legislativo, para al final cubrir con indolencia e indiferencia un problema que no solo es de las víctimas, sino de todos, sin distingo.



Es menester obrar desde ahora en contra de este flagelo, pues, al igual que el acuerdo de paz o las políticas contra la corrupción, la eliminación de esta costumbre y sus consecuencias es un largo proceso de una política de Estado y de sociedad.



Mayo Monroy

Problemas de Cartagena

Señor Director:



Siendo el turismo lo que le imprime sello propio a Cartagena, y el sector que más recursos le aporta a la ciudad, sigue sin remedio aún el mal del vendedor ambulante y la inseguridad. Intentar disfrutar del mar o caminar por el centro histórico acosados permanentemente por estos resulta para cualquier turista un hecho casi siempre perturbador e intimidante. Cartagena tiene todo para seguir consolidándose como una potencia turística latinoamericana y mundial, pero con más de un mal por corregir. Ojalá así lo entienda su nuevo alcalde.



Wadid Arana D.

Cartagena de Indias

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co