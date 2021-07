Adiós a Juan Chuchita

Señor Director:



El canto de las aves sobre los nubarrones grises del amanecer de San Jacinto, Bolívar, anuncio la triste partida del músico y compositor Juan Alberto Fernández Polo, conocido en el mundo artístico como Juan Chuchita. Falleció por causas naturales, próximo a cumplir los 91 años de edad.

Integrante de Los Gaiteros de San Jacinto, jocoso, bailador, Juan Chuchita se convierte en un ícono del folclor caribe. Su derroche de alegría y el toque de su tambor le permitieron traspasar fronteras, llevando su música a países como México, argentina, Argelia y Francia, entre otros. Su trayectoria y ese innato don de hacer música asociada con los sonidos de la naturaleza y la cotidianidad regional le permitieron recibir el Grammy en el 2007 con el disco Fuego de sangre, interpretado por en compañía de Los Gaiteros de San Jacinto.



Entre sus composiciones se destacan Campo alegre y La pava. El sanjacintero gozaba de una gran capacidad para contar historias por medio de canciones interpretadas con una voz inconfundible. También era admirable por su múltiple talento para tocar instrumentos, el llamador y el tambor eran sus preferidos.



Un profundo dolor embarga a los amantes de la música y admiradores de Juan Chuchita. Nos quedan en la memoria su pintoresca sonrisa desdentada, su música y los miles historias que nos contó cantando.

Rodrigo Acevedo Marsiglia

San Jacinto, Bolívar

Un drama humanitario

Me refiero a su editorial ‘Crisis migratoria’, sobre la situación que se vive en Necoclí, Antioquia. Es el reflejo de una situación mundial ante la que, por lo general, el mundo cierra los ojos. Los migrantes son millones, por distintos motivos, especialmente por violencia y hambre. Colombia es un país, a pesar de todas sus violencias internas, de gentes con sentido humanitario. Aún bajo nuestros odios ofrecemos la mano al que necesita. Pero hay situaciones, como esta, que nos desbordan. Son miles, 10.000, 20.000 o 30.000, de pronto, personas que buscan nuevos horizontes, pero que también pueden ser víctimas de mafias, que acechan. Además, en medio de una pandemia que también se reinventa con nuevas cepas.



Ese es un gran reto, no local, sino como Estado, porque allí hay otra de las llamadas bombas de tiempo.

Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá

Un negocio rentable

Según un informe presentado por una revista digital especializada en economía global (Grand View Research), Colombia podría alcanzar, para el 2025, ventas por 125.000 millones de dólares por concepto del cannabis medicinal. De acertar el estudio en las predicciones, estaríamos frente a uno de los renglones más rentables y dinámicos de nuestra economía. Si es tan rentable como lo pronostican, ¿por qué el Gobierno no toma control del negocio para mejorar las finanzas y deja así de clavar al pueblo y a las empresas con tantos impuestos? Con esa renta sería posible revaluar el peso frente al dólar, adelantar toda clase de obras sociales. Y si los corruptos lo permiten, quedaría hasta para pagar gran parte de la deuda externa.

Wadid Arana D.

