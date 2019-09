Acciones contra el narcotráfico

Señor Director:



Así como los tiroteos en Estados Unidos son producto de una elección política, por la decisión social de vivir armados y apuntándose entre sí, parece que Colombia está aceptando las muertes y demás consecuencias del narcotráfico, al elegir perpetuar el negocio del cultivo de la cocaína y la marihuana.

Según el informe del comisionado para la Paz, la resiembra de cultivos en las zonas erradicadas es del 70 por ciento, lo que significa avanzar tres pasos para adelante y dos para atrás. Con la indisposición de las altas cortes a la fumigación, además de la radical oposición de entidades medioambientales, políticas y sociales, estamos institucionalizando el ‘matémonos’.



¿Qué hace falta que suceda para que todas las fuerzas vivas del país se unifiquen y emprendamos acciones definitivas que combatan con éxito nuestro peor enemigo: el narcotráfico?



Nelson Ortiz Rey

Corrupción: dolor y rabia

Señor Director:



Cuando uno como maestro lee los editoriales o las noticias sobre la corrupción en nuestro querido país, no sabe si sentarse a llorar o morirse de rabia, pues en la escuela no hay un día que pase sin que se pueda apreciar el hambre o la falta de recursos para el estudio y el aprendizaje. Niños que se desmayan en la formación, muchachos que manifiestan no tener para una fotocopia, profesores que hacen malabares para conectarse a una red con poca cobertura, padres de familia que dicen no contar con dinero para comprarle a su hijo un uniforme, comunidad educativa que sufre al ver que su colegio está a punto de caerse, rectores que se dan la pela organizando rifas, juegos y espectáculos para pintar las paredes de la institución; maestros y alumnos aburridos porque las clases tienen que desarrollarse con los mismos recursos de hace 400 años (marcador, tiza y tablero). Cuando los docentes nos enteramos de que la mayor parte de los recursos que se roban son de educación y salud, produce mucha más rabia, indignación y dolor. Totalmente de acuerdo, señor Director, en que se debe pasar de la indignación a la acción, y, por supuesto, no relacionada con cárcel, pues ya está comprobado que, como se dice en el editorial del sábado pasado, a los corruptos no los asusta cuatro o cinco años en prisión o en mansiones creadas para ellos. A los corruptos se les tiene que quitar lo que se han robado, y no solo lo que ellos tienen, sino lo que tienen sus familias, pues ese es el ‘modus operandi’: ‘me robo la plata y se la paso a mi familia’. Y salen de la prisión a disfrutar de los recursos robados, cuando con ellos podríamos tener una educación y una salud de mejor calidad.



Profesor Henry Sarabia Angarita

Facatativá



****



Señor Director:



La corrupción y la violencia están golpeando este país en forma inmisericorde. La una, silenciosa, también mata, porque destruye el tejido social y se roba los dineros de la salud, por ejemplo. Ya se está destapando una mafia en el Banco Agrario, según este diario. Y el Congreso no aprueba lo que casi 12 millones de personas le exigimos contra este flagelo. ¿Acaso no son nuestros representantes? Se necesita más justicia, suficiente y con herramientas. Pero también se requiere voluntad política, que se ve poca.



Pedro Samuel Hernández

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co