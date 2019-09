Acción o catástrofe

Señor Director:



Cuánta razón le asiste a la joven Greta Thunberg cuando increpa a la actual generación, que, más allá de los discursos, no hacemos mucho por dar soluciones reales a la destrucción desaforada del planeta.

Algunos pretenden descalificarla por su juventud. Pero el problema es tan objetivo que solo nos basta con abrir los ojos y ver las grandes chimeneas humeantes, las islas de escombros en el mar, la contaminación de las ciudades, un lecho de piedras por donde algún día corrió un río, y todos los desastres causados por la erosión. Basta oír el incesante rugido de las motosierras. No, esto no es cuento de niños: es el anuncio de la catástrofe. En aras del cacareado crecimiento económico, no podemos acabar con el mundo. De qué les ha de servir mañana a los jóvenes el ‘progreso’ si sus ultramodernos barcos deberán surcar los mares de arena que será el planeta. Gracias, Greta, por abrirnos los ojos, y adelante. Los jóvenes tienen derecho a reclamar su futuro, les pertenece.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Puro vandalismo

Señor Director:



En Colombia, gracias a la democracia se permiten las marchas y las protestas pacíficas, pero esto no ha sido respetado en Bogotá por algunos estudiantes, que salieron el miércoles y el jueves pasado a hacer uso de este derecho. ¿Será que hace parte del libre desarrollo de la personalidad atacar encapuchados no solo a la policía, sino todo lo que se les pase por delante? Lo que vimos fue un grupo de vándalos que trataban de voltear un bus del SITP y a otros lanzando papas bomba para justificar su protesta.



Cuestiono que no se los judicialice por delitos como daño en bien ajeno, agresión a la autoridad y a particulares, y, por el contrario, se protegen dentro de las instalaciones universitarias, que deberían ser templos intocables en donde solo deberían caber la generación de conocimiento, la investigación, el refuerzo de la ética y el respeto por las diferencias.



Amparo Ardila

Bogotá

La diáspora venezolana

Señor Director:



La situación de los hermanos venezolanos que emigraron a Colombia es cada vez más dramática. En las calles de las principales ciudades del país encontramos mendicantes que, junto con sus familias, intentan sobrevivir en condiciones infrahumanas. Pregunté a algunos de ellos si la delegación diplomática del gobierno del Maduro en Bogotá los ha contactado. La respuesta fue negativa. Qué tristeza, un gobierno dictatorial que tiene al pueblo viviendo en la miseria y abandona a sus nacionales en el extranjero, mientras adelanta costosas operaciones militares en la frontera para prepararse contra una ‘invasión’ colombiana. Increíble que aún haya incautos que consideren viable el proyecto bolivariano.



Mario Patino Morris

