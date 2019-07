Accidentalidad y soluciones

Señor Director:



El aumento en las cifras de siniestralidad en las vías continúa, no obstante los ajustes en los límites de velocidad. Esto lleva a pensar que estamos aplicando la solución facilista, en vez de buscar las causas reales.

Hay elementos que, de corregirlos, serían mucho más contundentes: la educación continua de conductores, en la cual se insista en el peligro que acarrea conducir sin la debida precaución; la corrupción entre policías de tránsito y carreteras que ‘negocian’ la multa; la falta de control por conducir en estado de embriaguez, pues solo se hace el análisis cuando es obvio que el conductor está ebrio; la poca preparación para conducir en carretera que se da en escuelas de conducción, ya que apenas se le dedica una sola clase; la imprudencia de los motociclistas, sobre la cual no se hace nada, y la colocación razonable de la señalización, pues, con mucha frecuencia, en un tramo de 50 metros aparecen tres tipos de límite diferentes, o en la ciudad se ponen señales de 30 km/h en una avenida de cinco carriles y de 80 km/h en una calle residencial. ¡Busquemos soluciones efectivas a un problema que se nos está saliendo de las manos!



César Botero Guingue

¿Secar el Sochagota?

Señor Director:



El lago Sochagota, popular en la actividad turística de Paipa, podría ser desaguado. No tiene presupuesto para su manejo y supervivencia. El Ministerio de Ambiente, la Gobernación de Boyacá y la alcaldía municipal lo han abandonado. Son despachos obligados a protegerlo, de acuerdo con disposiciones legales para la defensa de los ríos, lagunas y cuerpos de agua. De ocurrir lo anunciado, tendríamos nuevamente un potrero largo, el río municipal y unos campesinos esquilando ovejas.



Miguel Roberto Forero García

Bogotá

El VAR, una buena herramienta

Señor Director:



En aquellos años maravillosos, siendo chicos nos las arreglábamos para jugar al fútbol sin árbitro, o, mejor, los árbitros éramos los mismos jugadores; aun siendo aficionados, conocíamos las reglas y las aplicábamos por consenso, como grandes. No entiendo por qué ahora que crecimos y nos hicimos jugadores profesionales, que conocemos bien las reglas, necesitamos de un árbitro. Pero como este es falible, entonces necesitamos del VAR. Se oyen ecos que lo descalifican. Debemos desterrar la injusticia, la mala fe y el error, tanto del fútbol como de la sociedad. El VAR es una buena herramienta. Aspiro a que un día no haya árbitros en los terrenos de fútbol, o, mejor, a que en cada partido haya 22 árbitros en la cancha.



Marco Antonio Muñoz Rodríguez

Mujeres destacadas

Señor Director:



Creo y espero mucho de la mujer. Junto con la primera rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, hasta ahora adelantando una labor pacífica, aparecen en el escenario local también Leo Espinosa, con su restaurante entre los primeros cincuenta del mundo, y Margarita Cabello, proveniente del mundo judicial y no político, limpia y liderando una razonable reforma de la justicia como uno de los pilares de la transformación en positivo del país.



Juan Guillermo Durán

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co