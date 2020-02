‘Abandono y miseria’: es otro país

Señor Director:



Su editorial ‘Abandono y Miseria’ (5-1-2020) me transporta a unos años cuando tuve la oportunidad de viajar y conocer el Eje Cafetero, bellísima zona nacional.

Uno de los asistentes al paseo se accidentó, y qué problema para encontrar asistencia médica. Al fin en Armenia, un médico, pero no había dónde tomaran radiografías, ni especialistas ni medicamentos; muy difícil. Si eso es en zonas famosas y concurridas, imagínense en sitios tan distantes, abandonados, sin transporte ni comunicaciones, como hay tantos en este hermoso país, que a veces no los visitan ni siquiera los políticos en campaña. Desde ese entonces me quedé con la expresión: ‘¡Es otro país!’.



Vergonzosa la noticia de la muerte de cinco niños de la comunidad embera en el Chocó. Y peor que sea por enfermedades prevenibles, como diarrea y desnutrición.

Esta vergüenza no la sienten los gobiernos. El departamento, con más de 9.000 mm de lluvia al año, no tiene agua potable para su gente, y de él han saqueado sus recursos bióticos y mineros.



Nos viene a la memoria el descubrimiento, cuando la Iglesia dudó si los nativos americanos tenían alma. Con una bula, el Papa de la época dijo que sí y que era obligado cristianizarlos. Ahora para ellos no hay bula, sino burla de los gobiernos que los dejan morir de hambre.



Pasajes costosos

En primer lugar, estamos muy contentos por los vuelos recién establecidos de Bogotá a Aguachica. Entre Barranca y el aeropuerto de Aguachica se volaba en Avianca, en el llamado lechero, hace más de 30 años. Este vuelo terminaba en Barranquilla.



Para el próximo domingo, 9 de febrero, necesitaba dos cupos. Entré a la página de Satena y con mucha sorpresa encontré que había dos cupos, a 320.780 pesos cada uno; cinco cupos a 411.220; uno disponible, a 584.960; uno flexible, a 745.620, y otro plus, a 916.980.



Me queda muy difícil entender que se cobre entre Bogotá y Aguachica más que entre Bogotá y Miami; reconozco que cuando se compra con tiempo, el pasaje cueste menos de 200.000, precio razonable, y que un pasaje de último momento cueste algo más, pero cobrar 400 % más es un abuso. ¿Dónde está la regulación de la Aerocivil?



Cómplices de los corruptos

La lucha por acabar la corrupción nos exige pensar en acciones diferentes a la diligencia de la justicia.



Siempre he creído que los cónyuges y familiares de los corruptos son cómplices, pues es difícil de creer que no se sorprendan cuando su situación económica cambia dramáticamente debido a los continuos balotos que ganan sin comprar el billete.



Simultáneamente, el rechazo social es una excelente herramienta para que entiendan que la sociedad los repudia por el crimen cometido. Los legisladores tienen la palabra.



