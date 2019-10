A las patadas, no / FORO DEL LECTOR

SEÑOR DIRECTOR:



Me refiero al desdén de la Dimayor cuando descalifica al Ministerio del Trabajo como componedor para buscar diálogos y encontrar soluciones a las peticiones de los futbolistas agrupados en Acolfutpro, y a la Federación Colombiana de fútbol cuando menosprecia su intermediación al guardar silencio.

Es menester que el Gobierno intervenga buscando mesas para que sean escuchados. Están en fuera de lugar, nada construye su arrogancia, así la Dimayor no tenga ninguna relación contractual con los futbolistas profesionales, pero eso no los debe llevar a que el Estado sea un convidado de piedra.

La pelota está en manos de los entes rectores del fútbol; es necesario sumar y no restar para que, junto con el ministerio y la agremiación, el balón ruede, dando inicio al partido que busca escuchar a los jugadores profesionales y evitar que el paro se lleve a cabo. A las patadas, no. ‘Juego limpio, por favor, señores’.

Hernán Salazar Hurtado

Sanciones a los colados

SEÑOR DIRECTOR:



Urge controlar y sancionar a los colados de TransMilenio, que a diario generan millonarias pérdidas al sistema por no pagar los pasajes. Increíble que la policía y autoridades judiciales no sean capaces de capturar y sancionar a estos delincuentes, porque eso es lo que son, pues roban al sistema de transporte. Está demostrado que un gran porcentaje de estos son estudiantes de colegios y universidades que cometen repetidamente estos hechos en sitios por demás ya identificados por las autoridades. Los padres de estos infractores –cuando se trate de menores de edad o estudiantes–, los colegios, universidades y empresarios deberían también ser notificados por las autoridades de estos incorrectos comportamientos ciudadanos.

Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Rechazar a los vándalos

SEÑOR DIRECTOR:



Los revoltosos y vándalos que están haciendo, cada vez con más frecuencia, marchas desestabilizadoras no han entendido que los daños causados a la infraestructura de la capital y demás ciudades de nuestra bella y sufrida patria son pagados con nuestros impuestos. Cada vez que rompen un transmilenio, vidrieras, infraestructura, esos dineros salen siempre de nuestro bolsillo, desajustando también las platas destinadas a lo que ellos están pregonando, como salud, educación, pago de maestros y dineros para las universidades.

Los vándalos son personajes siniestros, pagados por quienes no desean la paz y armonía de este gran país. Por eso, y aprovechado sus caras tapadas con pasamontañas y pañuelos, van por todo el país, y ahora por otras naciones: Ecuador, Chile, Argentina, España, etc., destruyendo, sembrando la miseria.

Por favor, jóvenes estudiantes de nuestras universidades públicas y privadas, no se dejen comprometer en estas acciones, protejan el patrimonio que son sus sitios de educación y las ciudades, que nos dan las oportunidades. Sean firmes con sus principios y valores y no se dejen tentar por los destructores sin patria.

Jorge Trujillo Mejía

Bogotá