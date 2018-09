Señor Director:

Acerca de su editorial ‘Tutela número 7 millones’ (26-9-2018), definitivamente a la tutela hay que ponerle orden. Sorprende la eficiencia con la que se fallan asuntos baladíes como la pretensión de políticos y funcionarios poderosos para satisfacer sus vanidades y orgullo cuando sienten vulnerados su ego y buen nombre, y la burla a su mandato por los autócratas intermediarios de la salud con ánimo de lucro, para quienes la vida de los ciudadanos del común es un chiste.

Lo que hay que hacer es una reforma judicial para otorgarle dientes a la figura jurídica, haciendo que se cumplan sus fallos bajo la gravedad de severas penas, y limitarla al pueblo, excluyendo a conglomerados económicos, funcionarios estatales y políticos profesionales que están convencidos de que el culto a su imagen es un derecho divino.



Carlos H. Quintero B.

El desafío de los colados

Señor Director:

El caso de los colados en TransMilenio ya no es por necesidad, muchas veces, sino por incultura, por desafiar, por una enfermedad que está padeciendo esta sociedad, que es una rebeldía malsana y destructiva. “Hago lo que se me dé la gana, y qué”. Pero también por falta de sentido de pertenencia, como dice su editorial el pasado 25 de septiembre, por falta de amor a la ciudad y su entorno, y de respeto a los demás, y por dárselas de vivos. Todo esto tiene que estudiarse. A los que cojan colándose, que los sancionen socialmente. Es bueno verlos barriendo las estaciones; incluso, pueden algún día terminar siendo controladores para que otros no se cuelen. En todo caso, hay que defender TransMilenio.



Lucila González de M.

‘Calle por cárcel’

Señor Director:

En Colombia, la aplicación de justicia se ha vuelto toda una encrucijada. Si la policía detiene al delincuente, la mayoría de las veces este vuelve a la calle porque algunos casos son catalogados como delitos menores o porque no hay dónde meter los presos mientras dura el proceso.



Los tales brazaletes y la casa por cárcel son una burla. Deberían llamarlos ‘calle por cárcel’.



En la detención por distribución de droga, lo único que se aplica es la extinción de dominio; los menores delincuentes en este campo siguen en aumento y en libertad, en razón de su corta edad. Por ello, son los más ‘empleados’ por los narcotraficantes. Mientras no se aplique la justicia en Colombia, seguirá habiendo cultivos de coca, narcos, atracos, colados en TransMilenio, delitos por doquier... y los ciudadanos de bien, indefensos, buscando ‘escondederos a peso’ para protegerse.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Rizar la berma

Señor Director:

Ante los últimos y constantes accidentes en las dobles calzadas, ¿no podrían hacer aquí como en Estados Unidos, que en las bermas de la derecha le hacen como un rizado al pavimento? Con eso, en caso de un microsueño y una salido del carro, este brinca, y se evitan consecuencias fatales.



Juan Villalobos

