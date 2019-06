Señor Director:



Indigna lo que sucedió con el proyecto de eliminación de casa por cárcel a los corruptos y sus disposiciones para la lucha anticorrupción. Por eso la importancia de la renovación del Congreso, para que se deje de elegir a personajes que ante la discusión de un proyecto tengan impedimentos. La hoja de vida de un representante del pueblo debe ser intachable, con preparación. Inclusive se debería ampliar el tiempo de sesiones, y que nuestros representantes trabajen más días al año. Se deben quitar tantas prebendas que tienen, pues es inaudito que un país pobre como el nuestro gaste tanto dinero en sus representantes.

Lo triste de todo esto es que se demuestra que a nuestros congresistas no les interesamos los colombianos, que legislan es en su beneficio, que se burlaron de los millones que estamos clamando por un cambio y el castigo a quienes se roban los recursos públicos. Lamentablemente, este es un país a la medida de los corruptos.



Luis Augusto Martínez Díaz

Vicios en la calle

Señor Director:



Como si no fueran pocas las grescas, las peleas, los escándalos y los irrespetos producidos como consecuencia de la ingestión etílica en las vías públicas, ahora la H. Corte Constitucional, en otra de sus sabias decisiones, resolvió declarar inexequible la disposición policial que prohíbe ‘beber’ licor en cualquier lugar de la calle. Bastaba ver los índices de violencia que nos acompañan para que se hubiera mantenido la norma. Las leyes se dictan para favorecer a la comunidad mayoritaria, no para permitir que unos cuantos hagan lo que les place, en detrimento de la tranquilidad de los demás ciudadanos.



Roberto Plata Torres

La incultura en el transporte

Señor Director:



Excelente la renovación de la flota tanto para reemplazar los viejos buses contaminantes del SITP como algunos articulados de TransMilenio; la Alcaldía Mayor merece felicitaciones por haber cumplido, por fin, con ese objetivo que tanto esperábamos para la capital de la república. Pero nada se conseguirá en cuanto a agilizar el tránsito vehicular, pues la incultura general de los conductores es mayúscula, y mucho peor cuando se trata de los de servicio público. Se necesita que pongan inspectores, al menos en las vías principales, que tengan la autoridad de detener, cobrar multas aleccionadoras y llevar a los patios a los infractores del transporte público. De otro lado, se debe poner en cintura a los que manejan motos, bicicletas y patinetas, que no tienen ni Dios ni ley. Por supuesto, todo va de la mano con la instalación de los semáforos inteligentes, tapar los inmensos huecos y que algún día haya una señalización decente en esta ciudad.



Haydée A. Chiapero B.

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co