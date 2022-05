150 años de Bertrand Russell

SEÑOR DIRECTOR:



El pasado 18 de mayo se conmemoraron los 150 años del nacimiento de un filósofo, matemático, lógico y escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950 por su defensa del idealismo humanitario y la libertad de pensamiento; se trata del británico Bertrand Russell, perteneciente a una de las familias aristócratas más prominentes del Reino Unido. Nacido en 1872 y fallecido en 1970 a los 97 años, hijo del vizconde de Amberley, John Russell, y ahijado del filósofo John Stuart Mill. Ha sido el filósofo más influyente del siglo XX, fundador de la llamada filosofía analítica. También tuvo una gran influencia en la lógica matemática, publicando un libro llamado Principia Mathematica, el cual abordaba la teoría de los conjuntos.

Algunas de sus obras filosóficas y religiosas fueron Sobre la denotación, Los problemas de la filosofía, Por qué no soy cristiano o La conquista de la felicidad, entre otros.Édgar Alberto Sánchez Moreno

El aporte de los candidatos

El debate electoral se ha caracterizado por el aporte informativo de los medios, en especial EL TIEMPO y Caracol. Por esto, quienes hemos tenido la oportunidad de acceder a estos espacios sentimos el deber de hacer modestos aportes al devenir democrático de nuestro país.



Teniendo en cuenta la grave problemática actual, sugiero que el próximo gobierno tenga una composición variopinta, incluyendo a actuales contendientes, como ellos mismos lo han anunciado. Con este mismo fin me atrevo a destacar algunas fortalezas que vemos en los candidatos.



Rodolfo Hernández, por su firmeza frente a la corrupción, tendría un buen desempeño en la defensa del país o en los entes de control. Sergio Fajardo, en educación y ciencia para ponerlos en verdadero beneficio del desarrollo integral del país. Federico Gutiérrez tiene valiosos conocimientos generales, pero ha resultado perjudicado por su simpatía con el actual gobierno. Gustavo Petro, por su trayectoria, es el que más conoce de lo rural, incluido lo ambiental, y del proceso de paz.Fidel Vanegas Cantor

Patrimonio en Cali

Como caleño me siento avergonzado y adolorido por el derrumbe de parte de la capilla de la Inmaculada Concepción, anexa al templo de San Francisco, dos edificios icónicos del centro de Cali. La noticia no da detalles, pero imagino que el deterioro del muro derrumbado -supuestamente por las fuertes lluvias últimas- no fue algo que se presentó de poco tiempo atrás, sino que hubo descuido de las autoridades y de la comunidad franciscana en prevenir el desastre. Seguramente el daño hubiera sido menor y menos costoso de corregir. Cali es una ciudad que no tiene muchas edificaciones coloniales y no ha sido particularmente cuidadosa en preservarlas.



En otros aspectos, la demolición del hotel Alférez Real, de estilo francés, fue otro error de Cali ya en el siglo XX, y allí no se construyó algo que valiera la pena. El Alférez Real, el Teatro Jorge Isaacs y el Palacio Nacional, en frente del parque de Caycedo, formaban un conjunto armónico en estilo arquitectónico francés con el edificio Otero.Alberto Restrepo Velásquez