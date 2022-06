SEÑOR DIRECTOR:



100 días de guerra brutal como la desatada por Putin en Ucrania, por ambición de poder y por soberbia, son una tragedia dolorosa e injusta que nadie esperaba ver en estos tiempos. Esta es una guerra en la que, como lo han dicho expertos, nadie ganará. Es el común de los conflictos bélicos.

Allí, en Ucrania, han muerto más de cuatro mil personas y han sido heridos más de cuatro mil civiles. Pero seguramente sean muchos más los muertos y heridos, porque hay fosas comunes y no siempre en estos casos las cifras son precisas. Y es para llorar, pues, como los ataques rusos parecen encaminados a causar más dolor, dice este diario que 272 menores han sido asesinados y 415 han resultado heridos. Y no se hable del éxodo. Unos seis millones de personas que lo han dejado todo, inclusive a seres queridos que resisten en defensa de su país. Y, claro, Rusia no informa, pero se dice que ha perdido unos 20.000 hombres. Una desgracia, en todo caso. Por eso, la diplomacia tiene que seguir luchando para detener esta guerra, se necesita salvar vidas y conjurar algo peor. Las potencias mundiales tienen que deponer orgullos e interés por el bien de la humanidad.

Ángel María Aguilar

Petro, Hernández y los debates

SEÑOR DIRECTOR:



No existe ninguna razón para que los 2 candidatos a la presidencia, el costeño Gustavo Petro y el santandereano Rodolfo Hernández, no asistan a los debates y allí expongan sus iniciativas generales de gobierno.



Claro que el ciudadano corriente anhela que Petro, en sus exposiciones, sea más concreto y disminuya sus planteamientos extensos, y de Hernández se espera que se prepare más para que sus declaraciones sean sobre los temas de interés general y sin groserías. La verdad es que la primera jornada electoral presidencial fue de protesta y castigo por parte del ciudadano corriente a la clase política tradicional, ante la inmoralidad y el crecimiento alarmante de los problemas, con tremendas desigualdades sociales y económicas...

Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

Los 90 años del padre Diego Jaramillo

SEÑOR DIRECTOR:



Quiero destacar la labor y la obra del padre Diego Jaramillo Cuartas, nacido el 19 de mayo de 1932 en Yarumal, Antioquia, hace 90 años. El 29 de noviembre cumple 30 años de servicio en la presidencia de la Corporación El Minuto de Dios, vinculado en 1955; junto con el Siervo de Dios, el padre Rafael García-Herreros, crearon el programa de televisión homónimo, hace 67 años al aire, y de manera ininterrumpida. Ambos fueron pioneros de la Renovación Católica Carismática, la cual llegó a nuestro país y se expandió por el mundo; vinculado a la junta directiva del Minuto de Dios para la construcción de vivienda para los pobres, obras de creación como la Librería Minuto de Dios, la emisora, escuelas de evangelización, la Uniminuto; la casa de retiros, como lo fue Shalom, y la programadora católica Lumen 2000. En 1992, durante el Banquete del Millón, el Padre García Herreros falleció, y la junta directiva nombró al padre Jaramillo presidente de la organización. Es un estudioso del botánico José Celestino Mutis. Ojalá que este Minuto siga al aire.

Édgar Alberto Sánchez Moreno