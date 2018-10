Avatares de un libro

El tiempo de las amazonas, un libro póstumo y no publicado de Marvel Moreno, es igual a una radiante mañana de sol que se ensombrece a mediodía con amenazantes gotas de lluvia. Algo parecido acaba de ocurrirme en días pasados. Me complació encontrar el nombre de Marvel cuando lo vi incluido en un libro nunca antes visto que nos recuerda la obra de notables escritoras y poetisas de todo el mundo, algunas desde tiempos anteriores a Cristo y medio olvidadas por los manuales literarios. La autora de este voluminoso libro, titulado Ellas escriben, es Beatriz Lizarazu de Anzola, una abogada de 94 años, oriunda de La Palma, Cundinamarca, que se ha hecho conocer dirigiendo organizaciones en favor de los niños enfermos, los ancianos, los campesinos y la gente más necesitada. Ahora toma el partido de la mujer. No en vano, el lanzamiento de su obra convocó una nutrida audiencia femenina.



La revista Semana también publica en su último número un informe en el cual destaca a las escritoras colombianas de gran calidad que carecen de lugar en nuestra historia literaria. En primer término aparece Marvel, mi primera esposa (fallecida en 1995) y madre de mis dos hijas. Se la señala como autora de obras publicadas en Europa, traducidas a varios idiomas, y ganadora en Italia del famoso premio Grinzane Cavour a la mejor obra extranjera. Seguí leyendo complacido este artículo cuando un negro nubarrón me apareció con amenazantes gotas de lluvia. En efecto, la revista menciona la novela inédita de Marvel titulada El tiempo de las amazonas, que mis hijas, herederas de tal obra, se negaron a publicar porque, según ellas, su madre no había alcanzado a terminarla ni a corregir sus fallas de estructura. Sus allegados, dice el informe, sostienen que esta razón no es válida y que yo me había opuesto a editarla al verme representado en dicha novela por un personaje que no quedaba bien parado.



En la reciente Feria del Libro de Barranquilla, a la cual fui invitado, hubo protestas en el mismo sentido. Quedé francamente espantado. Soy incapaz de cometer ese abuso. La literatura para mí es sagrada. La verdadera razón para no publicar ese libro póstumo fueron sus deficiencias narrativas, propias de su triste condición de enferma terminal. Milagrosamente, revisando el domingo pasado mis archivos, encontré copia de la carta que le dirigí a Marvel cuando me envió la primera tentativa de El tiempo de las amazonas.



“La novela resulta un tanto confusa –le escribí con afecto– por la gran cantidad de personajes y de historias que contiene, debido a que no has podido darles todo el espacio que necesitan. Muchos de esos personajes no alcanzan a tener vida propia, carecen de espesor. En rápidos trazos nos cuentas muy poco de sus problemas sentimentales, pero siempre terminan atropellados por otros personajes o por otra historia. Con esta técnica, en el libro Madame Bovary podría contarse en una página la historia de una provinciana que se casa con un médico rural, se siente insatisfecha viviendo a su lado, lo engaña, contrae deudas y finalmente se suicida. Es claro que la fuerza de esta obra no está en la anécdota misma, sino en la manera como el novelista nos la hace vivir, sentir y compartir intensamente”.



Digo también en esta carta: “Te ruego que no vayas a ver en este juicio ni un solo gramo de resentimiento personal por la manera, desde luego injusta, como me representas en el libro. Para mí, tú lo sabes, la literatura es zona sagrada”.



Viendo en la feria de Barranquilla docenas de muchachas que desfilaban con camisetas en las que se leía un apremiante ‘Es tiempo de las amazonas’, me apresuré a decir en mi último conversatorio que no me opondría al juicio sobre la novela de un responsable crítico literario. Es él quien debe determinar si la novela es publicable o no. Mis hijas, Carla y Camila, están de acuerdo. Dejaron esto en manos de un crítico de Penguin Random House.



PLINIO APULEYO MENDOZA