Adiós a las embajadas con un decreto

Hace dos semanas, faltando poco para la primera vuelta de las elecciones, por redes sociales conocimos un proyecto de decreto que firmaría Rodolfo Hernández el mismo 7 de agosto, una vez se posesionara como presidente. Analizando la propuesta, es increíble que de un plumazo se acabe con años de trabajo y de logros para el país. Para Hernández, según el proyecto, los diplomáticos no hacen nada, están en esos cargos por favores políticos, con personal de servicio y viviendas que se pagan con los impuestos de los colombianos. Puesto así, convence a muchos, porque parte de la base de que se gasta sin razón o propósito alguno. Además, el servicio exterior tiene una connotación de élite que tanto desprecian quienes lo ven como un privilegio.

Cerrar 27 embajadas en su primer decreto muestra el poco interés por entender la importancia de la presencia del país en el mundo. Sin duda, quien le escribió este proyecto de decreto no le ha explicado a Hernández que el desarrollo del país está vinculado a su relación con el exterior. Y no solo para Colombia, lo es para todos los países de un mundo cada vez más interrelacionado. ¿Cómo pueden optimizarse las exportaciones o las relaciones de empresarios que se mueven por el mundo vendiendo sus productos, a los cuales las embajadas les ayudan a conectarse o les ayudan a solucionar problemas que se les presentan? Sería un error estratégico que pondría en riesgo el desarrollo presente y futuro del país.



Creer que el supuesto ahorro que se derivaría de cerrar representaciones de Colombia alrededor del mundo le sirve al país es una falsedad muy grande y explico por qué. Los presupuestos de la Cancillería en mis años de canciller ascendían al 0,1 por ciento del presupuesto general de la Nación, hoy corresponden al 0,32 por ciento. La Cancillería tiene dos presupuestos: el del Ministerio, mediante el cual se pagan los salarios y el del Fondo Rotatorio del Ministerio, que son los recursos que la entidad genera, por la actividad de la Cancillería, como los trámites en los consulados. Con este recaudo se cubría el 60 por ciento del presupuesto.



¿Cómo creerá el autor del decreto que los colombianos podemos viajar a Europa sin visa desde 2014? Ese logro fue posible gracias a dos años de trabajo permanente de todas nuestras embajadas en Europa y con una dedicación al tema de la Cancillería en ese momento. En ese sentido, ¿cómo creerá que logramos ese mismo tratamiento en muchos otros países en el mundo?



Este fue un gran logro, a los colombianos nos pedían visa para casi todos los países del mundo. ¿Y cómo creerá que se logró que la visa americana fuera por 10 años? Sin duda con una política exterior creíble y un trabajo diplomático.



Colombia no puede aislarse y menos cuando necesita interactuar con el mundo para generar oportunidades que lleven a un mayor desarrollo. La absurda propuesta incluye por ejemplo el cierre de la Embajada en Turquía, país con el cual se ha conseguido el intercambio comercial más importante en Europa y hoy ocupa un lugar preponderante en la geopolítica mundial. No menciono una por una de las embajadas que ordenaría cerrar, que han sido socios importantes para nosotros.



De otro lado, la idea de cerrar consulados implicaría dejar a los colombianos que viven en estos lugares sin asistencia y abandonados a su suerte. Qué pensaran los miles de compatriotas que con sus remesas se han convertido en la segunda fuente de ingresos del país. Cada consulado que se abre tiene una explicación de las necesidades de los colombianos. Voy a tomar como ejemplo a Jaqué, ubicado en la frontera de Panamá con Colombia. Se preguntará el autor del decreto para qué abrir un consulado en una ciudad que ni siquiera sabemos que existe. La mitad de la población de Jaqué es colombiana, allí son víctimas de maltratos y violaciones a sus derechos humanos. Las autoridades colombianas no los pueden asistir desde otro consulado. En su mayoría, han huido a Panamá debido al conflicto armado. Son parte de esos colombianos que necesitan como nadie al Estado para que los proteja.



Para agravar la situación de los compatriotas en el exterior, el singular decreto dispone el cierre de siete de los 15 consulados en Venezuela que tienen a su cargo velar por millones de colombianos que viven en ese país. En su pelea con Maduro, este gobierno cerró todos los consulados en Venezuela y condenó a nuestros conciudadanos al abandono. Hernández los abandona igualmente, pero propone en ese mismo decreto restablecer la relación con el régimen de Maduro y enviar un embajador a Caracas, sin un mínimo de condiciones y reconociendo de paso ese gobierno al que Colombia no reconoce desde mayo de 2018 y sin que nada haya cambiado para reconocerlo ahora.

Llama igualmente la atención que ordena cerrar embajadas que no existen ante unos organismos internacionales. Menciona la embajada ante la Unesco, que no tenemos desde hace varios años; la FAO, que cerró hace mucho tiempo; la Otán, de la cual no somos miembros; la representación en la Aladi, que tampoco existe, y ante una supuesta organización internacional que se llama de normalización, dice el decreto. Sería bueno que quien lo redactó nos diga a qué se dedica esta organización desconocida.



Igualmente, de las embajadas que están en la lista para ser cerradas, están seis que tienen un costo muy bajo por cuanto son compartidas con los socios de Alianza del Pacífico y no se pagan arriendos. Colombia paga el arriendo de la Embajada en Ghana, donde estamos con los diplomáticos de Chile, Perú y México. En contraprestación, estamos en Argelia y Marruecos desde la sede de la Embajada de Chile en esos países; en Singapur, desde la Embajada de México, y en Hungría y Vietnam, desde la Embajada de Perú. Con un arriendo estamos en seis embajadas. Son producto de acuerdos con Chile, Perú y México, en el marco de la Alianza del Pacifico. El cierre, sin consultar con nuestros aliados, sería violar acuerdos.



En vez de pensar en cerrar, lo que debe pensar es en ver cómo utilizar esta red especial que con mucho trabajo se ha desplegado en el mundo para desarrollar a Colombia. Que no le quepa la menor duda, al candidato Hernández, que los colombianos no queremos vivir aislados y ajenos al mundo que se desarrolla de manera exponencial todos los días. Tanto los jóvenes como los empresarios, y en general todos los colombianos, nos merecemos un gobierno visionario que nos permita prosperar integrados a los grandes flujos del conocimiento y de la economía globales. Colombia no puede aislarse, el costo sería muy alto.



Tengo la esperanza de que el candidato no estuviera enterado del bajo presupuesto de la Cancillería y de la importancia de estar presentes en el mundo cuando anunció el decreto.



Defenderé a la Cancillería siempre que pueda con el convencimiento que la inserción del país en el mundo es fundamental para su desarrollo.



Como no faltará el que diga que escribo esto porque estoy con Petro, les digo que mi voto no será por el Pacto Histórico.



MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN CUÉLLAR

Excanciller de Colombia