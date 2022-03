La ética, lo mismo que la moral, suele ser apreciada en el imaginario general de los seres humanos como el conjunto de normatividad establecida por la sociedad para regular el comportamiento de personas y grupos humanos.



Pero si bien el conjunto normativo es un elemento constitutivo de la eticidad no se agota en él, por cuanto el marco referencial de dicho conjunto normativo sucede inevitablemente en una perspectiva antropológica determinada. Cada ética y cada moral se enmarca en una comprensión del ser humano, del mundo como su entorno y, en general, de toda la realidad. De allí surgen en cada conciencia, los referentes objetivos para calificar el propio comportamiento como bueno si su obrar libre es conforme a ellos, o malo si va en contra de ellos.

Por esto no podemos hablar de una Ética universal. La interpretación del comportamiento humano está situado en la historia y por consiguiente sus referentes están sujetos a “tiempos, lugares y personas”. Esto determina que toda Ética sea relativa, no absoluta. Sin que esto signifique relativismo ético porque este consiste en asumir que cada sujeto puede proceder sin referente objetivo permanente que le presente su propio ámbito social, o que puede asumir los referentes objetivos o rechazarlos a su gusto y conveniencia.



La pregunta fundamental sobre el aborto desde la Ética es si su realización equivale a la voluntaria eliminación de una persona humana, esto es, si se trata de un homicidio. Para el análisis ético resulta indispensable establecer si lo que engendran los padres desde el instante de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide, es una persona humana sujeto de sus derechos propios universalmente reconocidos para toda persona, comenzando por el derecho a la vida, y que consecuentemente la interrupción de un embarazo se constituye en homicidio.



Todo el mundo reconoce que para determinar cuándo existe una persona humana se requiere el concurso de múltiples ciencias: por lo pronto, la Biología, la Genética, la Fisiología, la Embriología, en razón del cuerpo material que constituye a la persona y, por otra parte, la Psicología, la Filosofía, la Ética, la Teología, el Derecho, la Antropología, en razón de que la persona humana trasciendo la simple materia por su capacidad de pensar y de actuar libremente. Ante todo, hay que considerar que los especialistas distinguen claramente entre vida humana y persona humana. En efecto: todo el mundo reconoce que en un cigoto (las células iniciales desde la fecundación) hay vida humana. Pero, precisamente, la pregunta científica es sobre si allí existe ya la persona humana, sujeto de derechos.





El debate ético de la antigüedad cuya base “científica” suponía la formación de un cuerpo en el vientre materno, asumía que a este cuerpo se le infundía un alma creada por Dios, a los 40 días de la concepción, tratándose de un varón, y a los 80 días, tratándose de una mujer. Otros opinaban que el alma era infundida en el momento mismo de la concepción. Se hablaba entonces de feto animado (con alma), formado, o no animado. En consecuencia, no poseyendo alma, “la muerte de un feto no formado no sería un homicidio desde un punto de vista legal” (1).



En la comunidad científica actual no se considera al ser humano como constituido por cuerpo y alma, sino como una unidad única e irrepetible, de carácter material (cuerpo) pero dotada de trascendencia por su capacidad de pensar y de obrar libre. Aunque no existe certeza científica sobre el momento en que en el proceso gestacional ya existe la persona humana.



La razón por la cual este asunto se constituye en punto central de debate es evidente: si la persona humana existe desde el momento de la fecundación, toda interrupción de un embarazo es calificable de homicidio. Pero si la persona humana no existe sino a partir de un momento posterior a la fecundación, la calificación de homicidio a la interrupción del embarazo es aplicable solo después de tal momento.



Quienes afirman que hay persona humana desde la fecundación se basan en el hecho de que en el cigoto se encuentra el código genético de la persona en forma completa y que, a partir de dicho código, el proceso gestacional se desarrolla en un continuo sin interrupción y por autogestión, que de no ser interferido, concluye con lo que prácticamente todo el mundo reconoce ser una persona humana, incluso todavía en el vientre materno.



Quienes afirman que la persona surge posteriormente a la fecundación, niegan que baste la existencia del código genético para que suceda el desarrollo del proceso gestacional. En realidad, los datos actuales permiten a los científicos saber que la información genética existe en el cigoto, pero la sola información genética no produce los pasos del desarrollo; la información es indispensable, pero no es la causante del proceso gestacional. Otras células del organismo humano contienen también toda la información genética del individuo, pero no poseen la capacidad de generar un proceso embriogénico.



Es científicamente cierto que no toda información presente en el genoma es operativa, capaz de activar procesos. Tampoco es cierto que en el cigoto existan de manera actualizada todas las moléculas informantes del desarrollo embrionario. Si se sitúa al cigoto en un medio poseedor tan solo de “información general”, como la que proveen el oxígeno y la nutrición, el blastocisto no progresa. En cambio, en el medio materno sí progresa. La información que recibe el cigoto de la madre, opera con potencial transformante.

El día en el que la Corte tomó la decisión de despenalizar el aborto, grupos provida marcharon en señal de protesta en Bogotá, desde el Parque Nacional hasta a la Plaza de Bolívar.

Esta información extracigótica con potencial transformante genera una situación que no existía antes en el proceso gestacional. No todo cigoto, aunque biológicamente sea perfecto, es capaz de terminar en una persona. Es evidente que en el cigoto no existen todavía aquellas complejidades estructurales que son indispensables para que sustenten el sujeto llamado “persona”: en el cigoto no hay estructuras suficientes para que se pueda asegurar la “emergencia” de algo diferente a lo puramente material. En cambio, al afirmar que la persona “emerge” cuando en el proceso gestacional ya existen las estructuras orgánicas suficientes para que esto suceda, se está reconociendo que la persona no se identifica simplemente con los elementos orgánicos propios de cada individuo.



Además, en la afirmación de la existencia de persona en el cigoto, se supone un simple proceso de desarrollo cuantitativo, mientras que quienes afirman que la persona surge posteriormente se asume el dato biológico de los continuos cambios cualitativos, indispensables para la “emergencia” de la persona. Cambios que suponen la aparición de características totalmente nuevas, no existentes en las fases precedentes.



Por eso, los genetistas que hablan del proceso gestacional no lo consideran un proceso continuo sino un proceso “en continuidad”, entendiendo por ello que cada cigoto se desarrolla en un proceso único e irrepetible, aunque la estructura genética sea idéntica. En realidad, las estructuras y complejidades que aparecen en etapas posteriores del proceso gestacional, ciertamente no existen en los estadios anteriores. No es que hayan existido en dimensiones minúsculas infinitesimales y hayan crecido cuantitativamente, sino que, simplemente, no existían y han aparecido como producto de acciones provenientes de la propia información del cigoto y de informaciones exógenas de tipo operativo y transformador (2).

Por otra parte, son dos los elementos esenciales de una persona: 1) la individualidad, esto es, que sea individuo único e irrepetible, y esa individualidad solo ocurre al no ser posible la gemelación y esto ocurre solamente desde la anidación del embrión en la matriz (a los 15 días desde la fecundación); y 2) la racionalidad, capacidad de pensar y elegir libremente, que no puede darse sin el suficiente desarrollo del cerebro, habiendo sido el salto cualitativo del desarrollo de la corteza cerebral el más trascendental en el proceso, por cuanto determina el substrato mínimo para la emergencia de la conciencia y la libertad.



Los científicos sitúan la base orgánico-biológica de este suficiente desarrollo a las 8 semanas porque a partir de ese momento no suceden más cambios cualitativos en el feto sino solamente cambios cuantitativos, esto es, aumento de tamaño hasta la formación completa de todos los órganos, lo que ya estará dado hacia el final del sexto mes (24 semanas), lo que hace posible hoy en día la viabilidad del feto, es decir, el nacimiento.



Hay una especie de consenso implícito en el mundo científico basado en el principio ético de protección del derecho a la vida de la persona humana, en establecer los tres meses de gestación, 12 semanas (en Francia acaban de extender el plazo a 14 semanas) para fijar el límite del aborto despenalizado.



Extender más allá este límite induce a propiciar la posible violación del derecho fundamental a la vida de una persona, es decir, a producir muy posiblemente homicidios.



En un país como el nuestro, que no sobresale por el respeto a la vida de las personas, la despenalización del aborto hasta las 24 semanas puede recrudecer esta desgracia en una lamentable proporción. La despenalización hasta las 24 semanas de gestación parece exceder el límite de posibles homicidios culpables punibles, al no exigir las tres excepciones establecidas sino después de las 24 semanas.



Esto significa que toda mujer que aborta después de la existencia de una persona en su gestación incurriría en homicidio objetivo. Lo cual no implica un homicidio subjetivamente culpable. Porque la culpabilidad subjetiva puede estar disminuida o suprimida o simplemente no existir, debido a las circunstancias atenuantes o eximentes de culpa (el miedo, la violencia, la necesidad o cualquier elemento psíquico o social que reduzca la plena imputabilidad), cuando la persona tomó su decisión.



Por eso el Derecho Penal distingue entre homicidio culpable punible y homicidio culposo, no sujeto a penalización.





1. Grisez, G., El aborto, mitos, realidades y argumentos, Sígueme, Salamanca 1972, p. 237.

2. Alonso Bedate, C., Reflexiones sobre cuestiones de vida y muerte, en AA.VV., La vida humana, origen y desarrollo, Reflexiones bioéticas de Científicos y Moralistas, FIUC (Federación Internacional de Universidades Católicas) Universidad Pontificia Comillas, Madrid-Instituto Borja de Bioética, Barcelona 1989, ver pp. 62-81.



ALBERTO MÚNERA, S. J.

Para EL TIEMPO