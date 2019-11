A gobernar

Para gobernar, la honestidad es una condición necesaria mas nunca suficiente. Hay un largo listado de mandatarios honrados que, por limitarse a esa condición, cumplieron con administraciones mediocres, cuando no malas y hasta catastróficas. Qué bueno que el elegido para un cargo tenga un comportamiento limpio y transparente. Pero qué bueno que, además, resulte un buen administrador, y un mejor ejecutor de obras y programas para la gente.

Tres grandes ciudades exhiben hoy alcaldes recién elegidos con la bandera de la lucha contra la corrupción, propósito loable como pocos. En Bogotá ganó Claudia López, quien lleva décadas de batalla contra las mafias de la política, desde su papel como promotora de la séptima papeleta que impulsó el cambio constitucional del 91 hasta su liderazgo en la consulta anticorrupción, que votaron 11,6 millones de colombianos el año pasado.



En Medellín, la figura fresca del independiente Daniel Quintero dio la sorpresa al derrotar al favorito en las encuestas, el uribista Alfredo Ramos. Lo hizo con un duro discurso contra las maquinarias y sin respaldo evidente de partido alguno, aunque lo apoyan el expresidente César Gaviria y su hijo Simón.



En Cartagena, el palo fue enorme: solo contra las hasta ahora imperturbables maquinarias de los partidos tradicionales en esa región –de las más sucias del país– se impuso William Dau, un desconocido empresario que limitó su campaña a repetir que iba a salvar la ciudad de las garras de los corruptos, casi sin proponer programas concretos.



Aunque a los tres les costó mucho trabajo ganar, eso es nada comparado con lo que será gobernar urbes con complejos problemas sociales, de seguridad y de movilidad. López y Quintero tienen poca experiencia administrativa en el sector público, pero al menos la tienen: la nueva alcaldesa como integrante del gabinete del primer gobierno de Enrique Peñalosa, y Quintero como viceministro de las TIC. Dau no sabe lo que es un despacho público, y aunque eso indica que no está contaminado con los vicios de la burocracia, plantea serios interrogantes sobre su capacidad de gestión.



López protagonizó una buena semana tras su elección. Es consciente de haber ganado con el 35 por ciento de los votos y tuvo una cordial reunión con el alcalde Peñalosa para iniciar el empalme. Aunque no estuvieron de acuerdo en algunos temas de movilidad, hubo buena onda. Es cierto que derrotó a Carlos Fernando Galán y a Miguel Uribe, continuadores del modelo peñalosista, pero ellos sumaron 46 por ciento de los votos, y eso condiciona a la nueva mandataria: no puede llegar a arrasar con la herencia de su antecesor. Ella no tiene un pelo de boba y sabe que le iría mucho mejor si, con ajustes y todo, cabalga sobre los proyectos en marcha de Peñalosa, empezando por el metro.



Quintero se ha visto mejor una vez elegido que en campaña. Ante las dudas que despierta su escasa experiencia, ha aparecido serio y ponderado, y ha querido dejar atrás los duros –y por momentos irresponsables– ataques que dirigió contra EPM. Alguien debió recordarle que lo que vaya a hacer como alcalde dependerá mucho del dinero de esa entidad, que, aun con la crisis de Hidroituango, le girará a la ciudad –su propietaria– 1,3 billones de pesos de sus utilidades, una cuarta parte del presupuesto de la capital paisa.



Lo de Dau es menos claro. En su primera semana como alcalde electo, sus declaraciones han sido tan vagas como en campaña, e incluso tuvo que retractarse de señalamientos contra una senadora y su principal contendor, tras acusarlos de estar fraguando “un chocorazo”. Qué bueno que Dau haya derrotado a esas maquinarias terribles, pero qué malo que nadie sepa qué diablos va a hacer con Cartagena. Las incógnitas comenzarán a despejarse en pocos meses.



MAURICIO VARGAS

