A repensar la movilidad | Opinión

Ha despertado controversia la propuesta del POT de redistribuir el perfil vial de las principales vías de la ciudad para otorgarle más espacio a los viajes no motorizados (a pie y en bicicleta) así como a los elementos del paisajismo. En la práctica, eso significa quitarle espacio a los carros y las motos, lo que traerá mayor congestión vehicular, pero no necesariamente mayores tiempos en la movilidad de personas, pues le da prelación al transporte público, al peatón y la bicicleta donde se realizan la mayoría de los viajes: 36%, 24% y 7%, respectivamente.



Sin embargo, el tema es complejo porque reducir los carriles para automóviles y destinarlos para uso exclusivo de bici-usuarios o buses públicos puede ser una opción viable si, después de la pandemia, la gente no optara por moverse más en su vehículo privado. Su uso, que ya venía creciendo, será una tendencia que cobre más fuerza mientras se mantenga el miedo y existan créditos fáciles para adquirir un vehículo; esto sin mencionar que, en circunstancias normales, un mal servicio de transporte público impacta la demanda de transporte privado, debido a que una mala frecuencia de buses, baja cobertura y precarios niveles de aseo, terminan afectando la calidad del servicio y desmotivando su uso. Sin mencionar los aspectos de inseguridad.

Hoy existe otro factor que impulsa el uso de carros y motos: el surgimiento de plataformas digitales de transporte compartido y domicilios de última milla. Estas iniciativas le otorgaron una nueva perspectiva al vehículo privado, donde ya no es visto como un pasivo personal o lujo, sino como un activo, en particular para aquellas personas que dependen económicamente de este medio de subsistencia. En ese caso, si se opta por limitar el uso del vehículo privado, también podría ser una carga económica para esas familias y generar más tensiones con los usuarios de transporte colectivo.



Ante esta perspectiva, tenemos que repensar que la distribución del espacio vial implica asumir que la movilidad no puede seguir girando en torno al vehículo privado, por lo tanto, el reto está en adaptarnos y actualizar las políticas públicas en los sistemas de tránsito y transporte en donde el uso de diferentes modos de trasporte en un solo viaje, más que una opción, sea una elección viable para evitar la congestión vehicular.

Tal como lo he mencionado en otras oportunidades, las alternativas para evitar la dependencia del vehículo privado son variadas y, en algunos casos, vienen acompañadas de controversias. Construir más vías, aunque es una propuesta costosa, no desestimula el uso del carro; establecer una cuota máxima de vehículos por hogar o cobrar por vehículos adicionales puede crear inequidad y favorecer a quienes tienen mayor poder adquisitivo; crear zonas u horarios especiales con movilidad restringida para vehículos puede tener un efecto en el incremento del parque automotor; sacar de circulación los vehículos que más contaminan y remplazarlos por vehículos cero emisiones puede tardar un tiempo en el proceso de transición y no necesariamente resuelve el problema de la congestión vial. Incentivar el uso de los coches eléctricos es una opción sensata, pero está condicionada a los costos, las regulaciones y los precios del petróleo. De cualquier modo, será una tendencia que tomará fuerza en los próximos años.



Los gobiernos locales podrán realizar ajustes a la infraestructura disponible (vehículos, estaciones, vías, andenes) y a los patrones y horarios de viaje para mejorar los flujos de personas. Sin embargo, en el largo plazo será necesario usar las herramientas de la planificación urbana para cambiar las prioridades en el espacio público y la relocalización de viviendas, oficinas y centros logísticos y de abastecimiento todo para hacer más eficientes los desplazamientos en la ciudad.

En términos ambientales, los gobiernos locales deberán desarrollar políticas verdes para controlar mejor la contaminación del aire causada por la congestión vial y la combustión de los motores a gasolina. No bastará con mejorar el arbolado urbano, también hay que incentivar la movilidad no motorizada, el uso de vehículos cero emisiones y, por supuesto, el mismo transporte público. No será una tarea fácil por las distancias que hay que recorrer en las mismas ciudades y por el gran desafío que tendrán las administraciones para resolver cómo financiar el transporte público, de tal manera que no dependan de la demanda de pasajeros para cubrir los costos operativos.



El éxito o fracaso de todas las iniciativas dependerá del tiempo que tome transformar hábitos y comportamientos en los usuarios y de la apropiación de los temas de innovación digital y tecnología. Estos últimos continuarán siendo un gran aliado para transformar la forma en que nos movemos y tener sistemas de transporte más eficientes. Aún hay muchos aprendizajes por venir si queremos evitar que la sostenibilidad urbana corra el riesgo de desvanecerse por una mayor dependencia del automóvil, con los impactos negativos que ello tiene en la productividad, la congestión y la contaminación en las ciudades.



En el fondo, lo clave es que los gobiernos se puedan anticipar a un aumento de los viajes en transporte privado y una disminución de los pasajeros en el transporte público. En el horizonte cercano, podrán regular su tiempo de uso y los desplazamientos, según el número de ocupantes; también pueden crear incentivos para el uso del transporte público de manera segura, accesible y competitiva frente a otros modos de transporte.



Lo ideal es promover los viajes multimodales, con vecindarios que ofrezcan una oferta de servicios y actividades que inviten a realizar desplazamientos sin depender del vehículo privado.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui