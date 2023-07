Para un adulto, las ojeras no suelen representar complicaciones, a lo mucho pueden llegar a ser antiestéticas, sin embargo, la aparición de estas en el rostro de un niño suele alertar a sus progenitores ya que podría ser su organismo tratando de decir algo.

¿Estará cansado o enfermo?, ¿habrá dormido mal?, son algunas de las preguntas que suelen hacerse lo padres, motivados por la preocupación. Aunque no son muy comunes en los más pequeños del hogar, hay más de un par de causas que las propician. Pero, tranquilo, no siempre son señales de alerta de que algo no funciona bien con tu hijo o que está enfermo.

¿Por qué a mi hijo le salen ojeras?



Cansancio o falta de sueño: Como sucede con los adultos, la principal razón por la que aparecen es por la falta de sueño, cansancio acumulado o fatiga. Aunque no sea una enfermedad, las ojeras pueden servir como un indicador para descubrir que tu hijo no está durmiendo las horas necesarias. Por lo general, si este es el motivo, después de tomar un par de días de descanso completo, las marcas oscuras alrededor de los ojos habrán desaparecido por completo. Exposición al sol: La exposición prolongada al sol puede desencadenar la aparición de ojeras, ya que sus rayos ultravioletas dañan la piel que se encuentra alrededor de los ojos y causar hiperpigmentación, lo que resulta en la formación de ojeras. Además, la exposición al sol también puede debilitar la estructura de colágeno en la piel, lo que contribuye en su aparición. Por lo tanto, es importante protegerse del sol. Por genética: En algunas situaciones, las ojeras persisten a pesar de nuestros esfuerzos por eliminarlas. En estos casos, es importante considerar el factor genético y observar si algún miembro de la familia tiene características similares. Mala circulación: En ocasiones, las ojeras pueden surgir debido a una insuficiente circulación en las venas ubicadas debajo de los ojos, las cuales están conectadas a las venas nasales. Esta situación se debe a una falta de ventilación en la zona, es decir, a una congestión nasal que puede ser ocasionada por alergias, resfriados, rinitis o asma.

No se recomienda exponer a los niños a tratamientos contra las ojeras, ya que basta con erradicar el problema que las causaron para que desaparezcan por sí solas. Es decir, si se asegura un buen descanso, las ojeras pueden desaparecer en unos pocos días. Si las ojeras son hereditarias, aplicar cremas o remedios caseros en los ojos tendrán poco efecto.

En el caso de que la falta de ventilación nasal sea la causa, es recomendable consultar a un médico para obtener tratamiento para las alergias o realizar lavados nasales para mantener la nariz despejada.

