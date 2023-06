Este martes circuló la información sobre la eliminación de la prohibición de vuelo de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos sobre Venezuela. Dicha medida fue tomada en 2019 por la administración de Donald Trump. Sin embargo ha varias consideraciones al respecto.



Lo que se conoce como Notice To Airmen (NOTAM) C0013/19, elimina esta restricción, pero no quiere decir que se reanudan los vuelos entre Estados Unidos y Venezuela, pero sí podría ser el paso para una conectividad futura.

EL TIEMPO consultó a autoridades aeronáuticas en Venezuela, quienes explicaron ya tenían conocimiento de la información pero desconocían implementación de los procesos. "Esperamos la aclaratoria e instrucciones de nuestra autoridad aeronáutica", comentó la fuente.



Portales especializados en aviación, indicaron que por los momentos no había una una comunicación de la FAA por lo que había que esperar las notificaciones pues solo podría tratarse de permitir el sobrevuelo de aeronaves. Por lo que toca esperar de si se va a dar permiso para el aterrizaje de vuelos estadounidenses.



Se trataría entonces de dar acceso a operadores civiles de EE.UU. de usar el espacio aéreo venezolano para desviarse ante cualquier eventualidad.



Otro de los escenarios que se maneja es que se permita que la estatal venezolana Conviasa vuele hacia EE.UU., específicamente a Miami, sin embargo esto sería bastante cuesta arriba sabiendo que la empresa está sancionada por los estadounidenses.



Rodolfo Ruíz, abogado aeronáutico considera que "por el momento" solo se puede concluir que "vuelven las escalas técnicas de aeronaves norteamericanas a Venezuela".



Hay quienes consideran que el levantamiento de la restricción -que fue autoimpuesta por Estados Unidos- es una maniobra política más que comercial. En suelo estadounidense se encuentra detenido Álex Saab, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro, mientras que en Caracas hay al menos cuatro estadounidenses presos, de darse un intercambio, el levantamiento de la restricción facilitaría el proceso.



ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

