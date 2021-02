Venezuela dice que Colombia intentó sabotear su sistema de armas

El ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino, denunció este jueves que la inteligencia colombiana contactó a "más de 538 oficiales" militares venezolanos para que le llevaran información del "apresto operacional", así como para "inutilizar y sabotear" el sistema de armas.



"Los órganos de inteligencia colombianos, han contactado a más de 538 oficiales profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) para, bajo amenazas y sobornos, llevarle información de nuestro apresto operacional y, más aún, para inutilizar, sabotear nuestro sistema de armas estratégico", dijo Padrino en una declaración junto a varios altos oficiales.



Sobre el caso, del que no detalló si han sido detenidos parte de esos 538 oficiales, aseguró que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tiene "todos los testimonios". "Vamos a ir al Consejo de Seguridad a denunciar esto, tenemos las pruebas, los testimonios", subrayó.



Tras hacer ese anuncio, Padrino leyó un comunicado a nombre de la Fanb en el que calificó ese contacto como una "vil actuación de la dirección de inteligencia de Colombia, en coordinación con la CIA y (la agencia antidrogas de EE. UU.) DEA".



En ese contacto trataron "de captar mediante sobornos y amenazas" a los militares en "búsqueda de información sobre el nivel de apresto operacional, así como para sustraer o inutilizar sistemas de armas estratégicos, equipos, partes y repuestos".

Este miércoles, el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, le pidió a sus militares que 'limpien sus cañones'. Foto: Miguel Gutiérrez. Efe

Detalles de la denuncia

En el comunicado, denunciaron que "Colombia ha decidido convertirse en un permanente centro de conspiración en contra" de Venezuela, pues desde allí "se ha organizado un continuo y descarado injerencismo" que incluyó "atroces intentos de magnicidio e incursiones armadas en las costas venezolanas bajo contratos mercenarios".



"Todo lo anterior constituye una actitud agresiva, cuyas acciones bien podrían considerarse como actos de guerra", subraya el texto leído por el ministro de Defensa. Por otra parte, se refirió a la publicación de varios reportajes acerca de la presencia de disidentes de las Farc y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela que calificó de "tendenciosamente falsos".



"Simultáneamente y en comparsa, Iván Duque hizo referencia a la creación de unidades élite, como si nunca hubieran existido, para combatir dichos grupos", aseguró.



Frente a ellos, subrayaron que la Fanb, "bajo ninguna circunstancia, auspicia o tolera la presencia de grupos armados en el espacio geográfico venezolano, sea cual sea su naturaleza o nacionalidad". Además, el texto asegura que si son "detectados" guerrilleros del Eln o disidentes de las Farc en suelo venezolano "serán neutralizados o expulsados".



"A tal efecto, el Comando Estratégico Operacional viene ejecutando permanentemente la operación 'Escudo Bolivariano', con el objeto de combatir y erradicar los delitos transnacionales de narcotráfico, paramilitarismo, contrabando, minería ilegal u otras actividades delictivas", reza el comunicado leído por Padrino.



Acerca de una posible agresión militar, el texto destaca que "cualquier intento de violación a nuestra integridad territorial, bien sea convencional o encubierto, tendrá una reacción contundente".

Mensaje a los militares colombianos

Acerca de esa posibilidad, Padrino, antes de leer el comunicado, envió un mensaje a los militares colombianos, a los que pidió que "no caigan en el error de cumplir una orden que ose violar la soberanía" de Venezuela, aunque está venga del presidente colombiano, Iván Duque.



"No se te ocurra Iván Duque (dar esa orden) y le pido a mis compañeros de armas de las Fuerzas Militares de Colombia que no caigan en el error de cumplir una orden que ose violar la soberanía de un Estado, en este caso, Venezuela", exhortó el ministro de Defensa, general del Ejército. Por eso, reiteró su llamado "de hermanos" a los militares colombianos y pidió a todos piensen "bien lo que van a hacer".



Las autoridades colombianas han denunciado en varias ocasiones que los principales líderes de las disidencias de las Farc, así como varios cabecillas del Eln, se encuentran en Venezuela.



Por otra parte, Venezuela ha acusado a Colombia de albergar en su suelo campamentos de exmilitares y opositores que han tratado de ingresar al país caribeño, así como de promover la organización de atentados, incluido uno contra Nicolàs Maduro.



EFE

