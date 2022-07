Si algo ha caracterizado al proceso político venezolano es la lealtad entre la cúpula gobernante e incluso es probable que sea una de las características que mantiene al chavismo en el poder desde 1999.



(Lea también:Ministro de Defensa venezolano carga contra Diego Molano)



Nicolás Maduro se ha rodeado de hombres y mujeres fieles al proceso aunque no todos muestren habilidades competentes. Cuando esto sucede, terminan removidos de sus cargos, desenlace que no ha ocurrido con el general en jefe Vladimir Padrino López, ratificado por octavo año consecutivo como Ministro de Defensa. También es Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz.

Vladimir Padrino López, nacido en Caracas, egresó de la Academia Militar en 1984. Desde entonces se ha mantenido en puestos de alta responsabilidad. Inició como comandante del pelotón de morteros del Batallón de Infantería “Antonio Ricaurte”, en la población de Rubio, en el estado fronterizo de Táchira.



(Le puede interesar: ¿Quiénes están con Maduro en el cartel de recompensas de EE. UU?)



Ha sido comandante de unidades básicas y fundamentales. Segundo comandante del 112 Batallón de Infantería Mecanizada “Coronel Francisco Aramendi”, en el estado Zulia. Primer Comandante del 311 Batallón de Infantería, “Libertador Simón Bolívar”, en Fuerte Tiuna, el principal fuerte militar del país.



Comandante de la 93 Brigada Caribe “General en Jefe Ezequiel Zamora”, con sede en el estado Barinas. Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, Fuerte Tiuna. Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor General del Ejército Bolivariano. Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según se lee en el sitio oficial del Ministerio de la Defensa de Venezuela.

Facebook Twitter Linkedin

Vladimir Padrino López es uno de los hombres de confianza de Nicolás Maduro Foto: Prensa Presidencia

Ha tenido varios episodios en los que se ha puesto a prueba su lealtad al chavismo. El primero fue la decisión de no unirse al golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002, justo cuando comandaba el Batallón Bolívar de Fuerte Tiuna. Padrino López se mantuvo junto a sus ideales chavistas y eso lo hizo merecedor de la confianza del Gobierno.



En 2014 fue designado por Nicolás Maduro como Ministro de Defensa y desde entonces se ha mantenido como uno de los hombres más poderosos pero también cercanos. En abril de 2019 con la llamada “Operación Libertad” encabezada por Juan Guaidó, el opositor reconocido por 50 países como presidente interino de Venezuela, Padrino jugó otro papel importante: a pesar de la presión y el aparente debilitamiento del gobierno, no traicionó al régimen.



Incluso, en alocuciones posteriores, los jerarcas del chavismo aseguraron que el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, le ofreció a Padrino López un cargo en una eventual transición, a lo que este se negó.



Desde el 25 de septiembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac) sancionó al general en jefe y la justicia de ese país pide una recompensa de 10’000.000 de dólares por su captura, pero estas amenazas no han tenido efecto.

Un pensamiento alienado

Además de militar, Padrino López es académico y tiene maestrías en ciencias y artes militares y ciencias gerenciales. Además, se ha interesado por la política internacional concebida desde el mundo multipolar, pronunciando siempre discursos en contra de “países hegemónicos”.

Facebook Twitter Linkedin

El día de la Independencia Vladimir Padrino López junto miembros del chavismo Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

En 2019 se enfrentó verbalmente al entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien había pedido a la Fanb revelarse contra Nicolás Maduro, a lo que el militar respondió: "van a tener que pasar por estos cadáveres", acompañado del Alto Mando. Además, alegó que su ejército "nunca aceptará órdenes de ningún gobierno extranjero".



Son pocas las veces que el ministro de Defensa habla en público, pero su pensamiento antihegemónico queda plasmado en los textos que ha escrito, como “La escalada de Tucídides” o “Geopolítica multipolar”, con gran admiración por los modelos chino y ruso, a pesar que recibió cursos de formación en EE. UU.



Con 59 años, ya el general en jefe debería pasar a situación de retiro, sin embargo, su lealtad parece que le dará un tiempo más con el uniforme y al lado de Nicolás Maduro.ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

¿Qué pasa con la economía venezolana y qué es la recuperación 'K'?

Las bandas criminales venezolanas que adoptaron métodos de Farc y Eln