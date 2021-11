Venezuela: defensores denuncian visita 'controlada' del fiscal Karim Khan

Han sido años de recopilar testimonios de familiares y víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.



De este proceso se han encargado las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuyos integrantes tienen una sensación agridulce en este momento: están contentos porque finalmente el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, está en el país, pero la agenda no es pública y hasta ahora no está previsto encuentros con movimientos de la sociedad civil, o por lo menos no es de conocimiento público.



Partidos opositores dicen que la visita de Karim Khan está controlada por el Gobierno de Maduro. Foto: EFE/MIGUEL GUTIERREZ

“Denunciamos que se trata de una visita controlada por el régimen” dice a EL TIEMPO, Tamara Adrián, diputada y defensora de derechos humanos. Adrián asegura que el control es tal que incluso algunas de las autoridades que se van a reunir con Khan, desconocen detalles y horarios de los encuentros.



El Fiscal de la CPI aterrizó en Caracas el domingo y fue recibido por el canciller Félix Plasencia en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Luego de ese encuentro con su respectiva foto oficial, se conoció de una reunión con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, sin declaraciones a los medios. Las imágenes del apretón de manos fueron transmitidas por el canal del Estado Venezolana de Televisión.



De manera extraoficial se sabe que también se reunirá con representantes del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público. “No está prevista una reunión con las 10 ó 12 ONG que por más de 10 años han venido documentando todas las violaciones y de ddhh y crímenes de lesa humanidad”, sentenció Adrián.



Comités de víctimas y familiares salieron muy temprano a algunas calles de Caracas a exigir que Khan los escuche. Con pancartas y caminatas llamaron la atención a través de las redes sociales. Algunos temen que una visión que no se corresponda con la realidad sea la que se lleve la CPI y por ende no se dé continuidad al examen preliminar sobre el caso Venezuela I, abierto desde 2018 y que contempla los asesinatos ocurridos en medio de manifestaciones antigubernamentales. La diputada Adrián, del partido Voluntad Popular, insiste en que sin el trabajo de las organizaciones esas denuncias no hubiesen sido la base de todo lo que reposa en la CPI.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

