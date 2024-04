(Video) Nicolás Maduro y su curioso inglés en mensaje a Joe Biden: 'If you want, I want'

En la mañana de este 16 de abril y en medio de una entrevista en el programa ConMaduro+, el presidente Nicolás Maduro se refirió a las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, pues este 18 de abril expira la licencia sobre la penalización en la industria de petróleo y gas.

En medio del programa, Maduro intentó enviarle un mensaje en inglés a Joe Biden diciendo: "Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: 'If you want, I want. If you don’t want, I don’t want'".

La pronunciación de la frase en inglés por parte del mandatario generó risas en el público. La traducción del mensaje es: "Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero".

El mensaje de Nicolás Maduro a Joe Biden en inglés: pic.twitter.com/M4mw13WGRC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) April 16, 2024

Aunque el video se hizo viral en las redes sociales debido a la pronunciación del inglés del mandatario, este aseguró que Venezuela seguirá con su "marcha económica" con o sin licencias de Estados Unidos.

La licencia general 44 fue emitida en octubre de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, autoriza transacciones con la estatal petrolera PDVSA e inversiones en el sector energético de Venezuela.

Por su parte, Estados Unidos se encuentra analizando el panorama de las elecciones en Venezuela, pues Nicolás Maduro había adquirido el compromiso de celebrar unas elecciones presidenciales libres para mantener estas licencias.

Sin embargo, la Plataforma Unitaria y la ganadora con el 90 por ciento de los votos de la primaria presidencial opositora, María Corina Machado, han denunciado que el gobierno no ha cumplido con varios puntos del acuerdo firmado en Barbados, lo que puede afectar los acuerdos.

"Nosotros vamos a seguir adelante con licencia, sin licencia, nosotros no somos colonia gringa, no somos colonia de ustedes, nadie nos va a parar", mencionó al respecto Maduro.

Según informa la agencia Reuters, Estados Unidos puede revertir la autorización Chevron otorgadaen 2022 que permite a Venezuela vender petróleo en Estados Unidos y también, imponer la prohibición del uso de dólares estadounidenses para estas transacciones.

