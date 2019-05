'Vice' Ramírez defiende a Ordóñez por polémica de migración venezolana

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucia Ramírez, entró a terciar este miércoles en la controversia que ha generado en el país las declaraciones que dio el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, durante una sesión del Consejo Permanente de ese órgano internacional, la semana pasada, sobre los migrantes venezolanos.

Durante una intervención en Washington ante este mismo organismo hemisférico, Ramírez se refirió a Ordoñez como "un General de cuatro soles". Luego, en declaraciones a la prensa, la vicepresidenta sostuvo que las palabras del exprocurador fueron sacadas de contexto.



"Acá me explicaron esta mañana que cuando el Embajador Ordoñez hizo una declaración, pues tal vez se le interpretó fuera de contexto y yo siempre prefiero

creer en la buena fe de las personas. Creo que cualquier aclaración es innecesaria

porque ya el propio presidente (Iván Duque), el Canciller (Carlos Holmes Trujillo) y yo hemos dicho que la inmigración venezolana es una tragedia que viene sufriendo el pueblo venezolano por cuenta de la dictadura criminal que hay en Venezuela y es lo único importante", dijo Ramírez.

La semana pasada, Ordoñez había afirmado que Nicolás Maduro hacía parte de una campaña global para irradiar el socialismo del siglo XXl, y que tanto la migración como las alianzas intercontinentales hacían parte de esa estrategia.



Sus palabras fueron criticadas por José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch, y luego se tornaron en un debate nacional, pues se entendieron como un cuestionamiento a los motivos que tendrían los millones de venezolanos que han atravesado la frontera a causa de la crisis.



El escándalo llegó al punto de que tanto el canciller colombiano como el mismo presidente tuvieron que salir a fijar la posición oficial del gobierno. En entrevistas radiales, Carlos Holmes Trujillo incluso dijo que Ordóñez debería rectificarse.

Ahora, con sus declaraciones en Washington, la vicepresidenta pidió reconocer el importante trabajo que el exprocurador viene haciendo por defender la democracia venezolana, la institucionalidad y el multilateralismo, pero cuando se le pidió precisar si coincidía o no con la frase de Ordóñez, Ramírez se rehusó a dar una repuesta.



"No me metan en problemas, no son declaraciones mías contras las de nadie.

La aclaración ya la hizo el propio presidente y yo lo acompaño en esa aclaración", afirmó Ramírez, quien culmina este miércoles su gira de tres días por Washington.

Encuentro de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan. Foto: Embajada de Colombia en Estados Unidos

El tema "Ordóñez" fue incluso tratado durante una reunión entre la funcionaria y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Según fuentes que asistieron, Almagro les leyó un extracto de un poema de José Hernández que a su juicio resumía la situación. "Lo tocó un Santo Bendito, a un gaucho, que pegó el grito, y dijo: — «Cruz no consiente «Que se cometa el delito De matar ansi un valiente!".



A pesar de que en varias oportunidades este medio le insistió a Ordoñez para que ofrezca una versión tras la polémica, el funcionario se negó argumentando que no tenía nada que aclarar y que la Cancillería ya lo había dicho todo.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington