Vicepresidenta de Venezuela acusa a Guyana de 'mentir' y 'manipular' en la CIJ

Este 14 y 15 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia escucha los argumentos de Guyana y Venezuela ante la solicitud de Georgetown de pedir medidas en contra del referendo consultivo que realizará Caracas el próximo 3 de diciembre.



En representación de Venezuela, además del grupo de abogados, se encuentra la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien aseguró que Guayana "miente" y "manipula" en la CIJ.

G uyana denunció este martes una “amenaza existencial” para su territorio y pidió imponer medidas para frenar el referendo convocado sobre la controversia por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo.

Venezolanos defienden el Esequibo. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

“Insisten en que no se realice, han pedido a la Corte que los venezolanos no voten en el referéndum”, dijo Rodríguez, además de responder a la acusación hecha por Guyana de que Venezuela es una amenaza existencial para su territorio.



"Para Guyana es una amenaza que las Fuerzas Armadas venezolanas convoquen al referéndum. Pero no mencionaron los ejercicios militares entre Estados Unidos y Guyana al lado de nuestro territorio", sentenció.



Con paciencia escuchamos las mentiras y manipulaciones de Guyana hoy en la Corte Internacional de Justicia. Es una barbarie intentar criminalizar el Referendo Consultivo del #3D, mañana dejaremos clara nuestra posición ante la Corte.



¡En unión nacional Venezuela defenderá sus… pic.twitter.com/hhqtJN4lVl — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) November 14, 2023



Para Rodríguez, al igual que ya lo ha denunciado el presidente Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, "la comunidad internacional corre peligro de que sus constituciones sean derogadas por la pretensión grotesca de un país como Guyana".



Este miércoles le corresponde a Venezuela presentar sus argumentos, sobre la elección a la que está convocando y que consta de cinco preguntas, dos de ellas son controversiales, pues consultarán sobre la continuidad del proceso en la CIJ y la segunda sobre la creación de un estado en el territorio del Esequibo.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS