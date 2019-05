Versión de EE. UU. sobre la frustrada negociación para sacar a Maduro

Altos funcionarios de Estados Unidos y de Venezuela confirmaron este miércoles la existencia de un acuerdo de 15 puntos al que habría llegado la oposición con el entorno de Nicolás Maduro para sacarlo del poder, pero que se frustró “a último momento” posiblemente por la intervención de Rusia, China y Cuba.

En conversación con medios venezolanos y de otros países en Washington, el representante especial del Departamento de Estado, Elliott Abrams, indicó que las conversaciones en torno a ese acuerdo llevaban varias semanas e incluían al ministro de Defensa, Vladimir Padrino; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, y al comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Hernández.



Fueron estas las mismas personas a las que se refirieron varias veces tanto el secretario de Estado, Mike Pompeo, como el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, pidiéndoles cumplir con el acuerdo. “Fue desafortunado porque el acuerdo que se había alcanzado entre los venezolanos era un acuerdo excelente, un acuerdo extenso que hablaba de estabilidad política (...) de protecciones y garantías para los militares y de medidas para restaurar la economía”, aseguró Abrams a la agencia de noticias Efe.

Según dijeron diplomáticos a EL TIEMPO, el acuerdo también preveía elecciones anticipadas en las que podrían participar funcionarios del actual régimen, siempre y cuando no tuviesen delitos pendientes, e incluía una salida digna para Maduro, que no estaba al tanto de estas.



En declaraciones a este diario, el embajador de Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Tarre, confirmó la existencia de esas negociaciones y dijo que muy posiblemente estas se frustraron porque Maduro se enteró de ellas a última hora.



“Lo de este martes fueron hechos interesantes porque durante un buen tiempo hubo una desaparición total del gobierno, y era que se estaba produciendo una negociación. No tanto si se iba Maduro, sino cuándo y para dónde. Eso estaba muy avanzado, pero luego vino una fuerte intervención de Rusia y Cuba y Maduro decidió permanecer a regañadientes del alto mando militar y de sus ministros”, sostuvo Tarre.



Pompeo, en declaraciones que dio el martes y otras este miércoles, indicó, incluso, que el avión para sacar a Maduro del país estaba listo hasta cuando Moscú metió la mano y descarriló los planes.



Tarre confirmó que el operativo para sacar a Maduro estaba previsto para el jueves, pero que este se adelantó luego de que fuentes confiables les indicaron que estaban a punto de arrestar a Guaidó y transferir a Leopoldo López, que hasta ese entonces se encontraba bajo arresto domiciliario cumpliendo una condena de casi 14 años, a una cárcel regular.



Pero insistió, no obstante, que el fracaso del plan no fue a causa del anticipo de las operaciones, sino por el cambio de parecer de los funcionarios luego de que la información fue filtrada a Maduro y sus aliados rusos y cubanos.



“Maduro ya tenía un pie fuera de Venezuela. Y lo que falta es un empujoncito, porque si algo queda claro, es que de esto no sale fortalecido”, dijo Tarre, no sin antes reconocer que esperaban un resultado más favorable el martes.



El embajador también dio declaraciones al respecto durante una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que se citó para evaluar los nuevos desarrollos en la crisis venezolana.



Tanto Abrams como Pompeo indicaron que EE. UU. no fue parte directa en las negociaciones entre la oposición y el régimen de Maduro, pero que sí facilitaron el intercambio.

Vladimir Padrino López, ministro de Venezuela, habría sabido de los planes para sacar a Nicolás Maduro del poder. Foto: AFP

Entre otras cosas, dejando claro que Washington levantaría las sanciones que ha impuesto contra la mayoría de ellos y respaldaría un proceso de transición democrática en el que el chavismo podría participar.

Advertencia a Cuba y Rusia

En conversaciones con varios medios de comunicación, los funcionarios de EE. UU. reiteraron la amenaza del presidente Donald Trump de imponer un embargo total a Cuba si sigue respaldando al régimen y expresaron su profundo malestar hacia Moscú.



El secretario de Estado, de hecho, llamó este miércoles al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, para pedir que cese su intervención en Venezuela y advertirle que la relación con Washington corría riesgo si no corregían el rumbo con Venezuela.



Varias fuentes indicaron que EE. UU. estaría considerando fuertes sanciones económicas contra Moscú si insisten en respaldar a Maduro.



Por otra parte, Pompeo elevó el tono al indicar por primera vez que EE. UU. está listo para intervenir militarmente en Venezuela si es necesario.

“El presidente (Trump) ha sido claro como el cristal e increíblemente consistente. Una acción militar es posible. De ser necesario, eso es lo que Estados Unidos hará”, dijo Pompeo a la cadena Fox Business.



Aunque Washington siempre ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa, es la primera vez que se refieren en público a una acción militar como tal.

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, consideró este miércoles “una ridiculez” las palabras de Abrams, acerca de que quienes supuestamente estaban negociando con la oposición la salida del gobernante Nicolás Maduro han “apagado sus celulares”.

“La mejor respuesta a esa ridiculez que dice Abrams son los hechos del martes; como un bloque las fuerzas revolucionarias salimos” a las calles, aseguró Cabello a periodistas al unirse a una manifestación por el primero de mayo, donde agregó que hay que “rendir un homenaje” al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, por su respuesta tras el levantamiento militar del martes.

Cabello apostilló que “Abrams está como el padre que les dice a los hijos que pueden ver la televisión pero no la pueden prender. Está viendo apagada la televisión (...) buscando porque no tienen ellos a su gente. En el chavismo no van a conseguir lo que están buscando”, remató.

Web dice que el plan era este jueves

El diario digital español elconfidencial.com dice que días después de que Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela, el 23 de enero, comenzaron negociaciones entre terceros países, ex altos cargos de los gobiernos de Hugo Chávez contrarios a Nicolás Maduro y representantes de la oposición en una isla del Caribe.



Un exmilitar que sirvió como enlace de las partes y que conoce a Maduro dijo que fraguaron el día D para un alzamiento revestido de legalidad el 2 de mayo, pero Guaidó adelantó la iniciativa el 30 de abril ante el asombro de todos. “El acuerdo se negoció con EE. UU.; Guaidó; la inteligencia política del Sebin; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, y algunos generales como el jefe de la Contrainteligencia militar, Iván Hernández, e incluso se le habría informado al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quienes habrían apoyado ese movimiento.



Pero Padrino, vigilado por militares cubanos leales a Maduro, quien suministra crudo gratis a La Habana, lo habrían hecho cambiar de opinión y este, para curarse en salud, hizo una aparición pública condenando el intento de golpe de Estado”.



