Luego del atentado contra el presidente Nicolás Maduro, en 2018, Venezuela restringió aún más el uso de drones en su territorio. Dicho ataque frustrado fue ejecutado con uno de estos equipos, por lo que los organismos de seguridad controlan cualquier sobrevuelo con uno de estos aparatos.

Desde confiscación hasta la cárcel son algunas de las consecuencias de utilizar drones en suelo vecino. Para operarlos es necesaria una certificación y autorización del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, pero también hay prohibiciones y especificaciones de vuelo. De lo contrario, la persona podría terminar presa.



Este 5 de junio fue liberado Carlos Debíais quien el 12 de noviembre de 2021 fue detenido mientras hacía unos videos aéreos cerca de la refinería de Amuay, en el estado Falcón, centro-occidente del país.



El Estado lo acusó de ejecutar actos terroristas al alegar que sobrevolaba el Complejo Refinador de Amuay. Según la norma venezolana, no está permitido operar cerca de instalaciones siderúrgicas, de energía eléctrica y petroquímica; instalaciones militares, policiales o centros carcelarios.



Carlos Debíais fue detenido el 12 de noviembre de 2021. Foto: Espacio Público

Además de terrorismo, Debiais fue acusado de asociación para delinquir y violación del espacio aéreo.



Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2021, el hombre estuvo desaparecido y sus familiares no sabían de su paradero. Posteriormente, apareció en los calabozos de la Dirección de Contra Inteligencia Militar en Caracas.



El 23 de marzo de 2022, fue trasladado hasta el Internado Judicial El Rodeo II, a una media hora de la capital venezolana, y aunque en abril de ese año llegó su boleta de excarcelación, no fue hasta hace unos días que salió en libertad.



La familia y los abogados defensores del joven alegaron que este no tomaba imágenes de la refinería pero sí –por desconocimiento- sobrevolaba su equipo cerca de la casa de personal militar, lo que pudo ser el motivo de la detención.



#Venezuela Tras más de un año de su injusta detención arbitraria, finalmente el fotoreportero Carlos Debiais pudo abrazar a sus padres sin las restricciones del encarcelamiento. pic.twitter.com/1AzOoPL6iw — Obs. V. de Prisiones (@oveprisiones) June 7, 2023

Los policías allanaron la casa del joven y se llevaron los equipos fotográficos y de video. El fotógrafo hacía poco tiempo que había regresado al país pues tenía proyectos audiovisuales fuera.



A través de la cuenta en Twitter del Ministerio de Interior y Justicia expresaron en esa oportunidad: “El día de ayer fue detenido el ciudadano Carlos Germán Debiais García con un vehículo pilotado a distancia; estaba haciendo vuelos en los alrededores de la refinería de Amuay, la GNB logró su aprehensión y estamos en plena investigación”.



El Observatorio Venezolano de Prisiones, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional denunciaron en varias oportunidades la detención calificada como arbitraria.



A/J @CeballosIchaso1#ProtecciónYPaz pic.twitter.com/PHYDZGsAZJ — MPPRIJP (@MijpVzla) November 13, 2021

Historias como estas se repiten. Incluso hay quienes han preferido no recuperar sus drones cuando han sido interceptados con el fin de no ir a la cárcel.



Por los momentos, la prohibición de operaciones de estos equipos está vigente hasta el 8 de diciembre de este año, excepto para quienes tengan sus permisos.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS