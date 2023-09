Venezuela y China firmaron un memorándum de entendimiento para trabajar en el ámbito de la "cooperación, desarrollo y modernización de las zonas económicas especiales", en el marco de la visita oficial del presidente Nicolás Maduro al gigante asiático, informó este sábado el Gobierno venezolano.



(Lea además: Venezuela: ¿qué busca Nicolás Maduro con su viaje de cinco días a China?)



"Este documento establece la cooperación, desarrollo y modernización de las zonas económicas especiales, que garanticen el encadenamiento productivo, la seguridad, justicia social y los medios ambientalmente sustentables entre ambos países", dijo la prensa presidencial en un comunicado.

Detalló que el acuerdo fue firmado entre la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales del país caribeño y el Centro de Investigación de las Zonas Económicas Especiales de la Universidad de Shenzhen de China.



Explicó que la firma tuvo lugar en el marco de la visita de Maduro al Museo de Arte Contemporáneo y Urbanismo de Shenzhen, en la que el mandatario pudo apreciar la exposición del aniversario número 40 de la reforma y apertura de Guangdong.



(Lea también: ¿Logrará la oposición venezolana unificarse contra Maduro para las elecciones de 2024?)



El jefe de Estado venezolano puntualizó, a través de la red social X (antes Twitter), que la cooperación acordada "contribuirá en el desarrollo" de ambos países. En otro mensaje, el mandatario anunció su llegada a Shanghái, luego de la visita a la ciudad meridional de Shenzhen, la cual calificó de "exitosa".



Firmamos un Memorando de Entendimiento entre la Superintendencia Nacional de las Zonas Económicas Especiales y la Universidad de Shenzhen, una nueva área de cooperación que contribuirá en el desarrollo de nuestros pueblos. Vienen buenas nuevas para China y Venezuela. pic.twitter.com/kzCxmRtBkP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 9, 2023

Maduro llegó la noche del viernes a China, país que no visitaba desde 2018, para una estancia oficial de seis días de la que no se ha difundido la agenda, pero durante la que se da por hecho que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.



En la megalópolis de Shenzhen, el presidente venezolano se reunió con el secretario del Partido Comunista de China (PCCh) en la provincia de Cantón, Huang Kunming, con quien abordó la implantación de zonas económicas especiales (ZEE), algo que tildó de "fundamental" al hablar del "desarrollo en el siglo XXI".



La llegada de Maduro estuvo precedida por la de la vicepresidenta ejecutiva del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, que se reunió el pasado jueves con el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, para revisar temas bilaterales y de impulso a los convenios económicos y comerciales entre ambas naciones.



(Lea también:Maduro afirma que no levantará inhabilitaciones políticas a candidatos de la oposición)



Las relaciones entre Venezuela y China, que se estrecharon en la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), se han fortalecido en los últimos años durante el Gobierno de Maduro.

EFE