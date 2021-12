A través de las redes sociales comenzó a circular una información sobre la supuesta inauguración de una cafetería Starbucks en Las Mercedes, Caracas. Esto provocó diversas reacciones entre los ciudadanos que comentaban sobre la “recuperación económica” de Venezuela.



(Lea aquí: Guaidó aplaude que oro venezolano siga en Londres y no se entregue a Maduro)



“Venezuela se arregló. Ya tenemos Starbucks. Los envidiosos dirán que no”, comentó un usuario en Twitter, a la vez que publicó un video mostrando el establecimiento.



(También: Tribunal británico reenvía al fuero comercial el caso del oro venezolano)

No obstante, dicha inauguración no ha sido confirmada por la famosa franquicia estadounidense. Y esto se debe a que en realidad no es un local abierto por ellos, sino que se trata del programa We Proudly Serve, el cual es desarrollado junto a la marca Nestlé.



“Ofrecen el menú de Starbucks a través del programa We Proudly Serve, en alianza con Nestlé, con el que capacitan al personal para servir las bebidas utilizando las auténticas recetas”, comentó al respecto el periodista Luis De Jesús en su cuenta de Twitter.

Starbucks en Las Mercedes con We Proudly Serve

Este programa es impulsado para que los comerciantes tengan la opción de ofrecer productos de Starbucks y con los permisos necesarios.



Según la página web de Nestlé, con We Proudly Serve (Nosotros servimos con orgullo) los baristas son formados para que puedan preparar “las populares creaciones de café Starbucks en su lugar de trabajo o en su cafetería”.

Averiguaba sobre el Starbucks en Las Mercedes y no es un local en sí. Ofrecen el menú de Starbucks a través del programa We Proudly Serve, en alianza con Nestlé, con el que capacitan al personal para servir las bebidas utilizando las auténticas recetas.pic.twitter.com/Ug4bMxmzcd — Luis De Jesús (@Luisdejesus_) December 18, 2021

Tampoco se trata de un local que vende exclusivamente café, sino que es un espacio dentro del nuevo supermercado 24 horas llamado Yeet Market, el cual expende otras marcas importadas.

EL NACIONAL (GDA) Venezuela

Más noticias

- Las razones detrás del apagón que dejó sin luz a gran parte de Venezuela

- Los beneficios de la regularización de personas migrantes en Colombia