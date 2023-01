Órdenes de captura e incautación son parte de las acciones que emprendió la justicia venezolana contra Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez, tres opositoras que asumieron la directiva de la Asamblea Nacional electa en 2015 y cuyo periodo cesó constitucionalmente en 2021.



Figuera reemplazó a Juan Guaidó luego de que este fuera destituido de su cargo como presidente interino y presidente del parlamento el pasado 30 de diciembre en una sesión virtual.

El fical general de la República, Tarek William Saab, aseguró este lunes en conferencia de prensa que las exdiputadas son acusadas de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Por ello, Venezuela hizo una solicitud de alerta roja a Interpol, específicamente a España y Estados Unidos, países en los que residen.



"Estos delincuentes (...), Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez; quienes ahora pretenden autoproclamarse como una directiva ad hoc de una Asamblea Nacional (AN/Parlamento), que su periodo culminó, (las) hemos procesado y hemos solicitado las órdenes respectivas de aprehensión", sentenció Saab.

Dinorah Figuera sustituyó a Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional. Foto: Twitter @Dinorahfiguera

Oposición desconoce estatus de activos

Antes de las declaraciones del fiscal, la opositora Dinorah Figuera dijo en una conferencia de prensa virtual que en el parlamento que preside se desconoce el estatus de los activos venezolanos en el exterior, los cuales fueron manejados por Juan Guaidó y las comisiones que fueron designadas para tal fin.



"No tenemos conocimiento de muchas acciones porque no se han presentado las cuentas, las estamos esperando, porque ya el Gobierno interino, que finalizó sus funciones, manifestó que van a rendir cuentas", indicó Figuera.



Figuer, exiliada en España, aseguró que harán un diagnóstico sobre lo que ocurre con los activos y todos los procesos judiciales que se mantienen abiertos.



"Todo funcionario tiene la responsabilidad de entregar cuentas, pero cuando uno es parte o jefe de un Gobierno, ese funcionario principal, debe entregar cuentas y (...) no se trata de entregar cuentas de manera aislada", agregó.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

