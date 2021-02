Un corte eléctrico deja a oscuras a Maracaibo, en Venezuela

Un corte eléctrico dejó a oscuras este lunes a buena parte de la ciudad de

Maracaibo, la capital del occidental estado venezolano de Zulia -que limita con Colombia-, sin que hasta ahora se conozcan las causas del suceso.



(Lea aquí: Maduro se queja ante la ONU por las sanciones a Venezuela)

Medios locales informaron que el corte del servicio comenzó a sentirse pasadas las 10 p. m. horas locales y que afectó a Maracaibo y la ciudad vecina de San Francisco.



El gobernador de la entidad, el chavista Omar Prieto, dijo citado por el periódico Panorama que el sistema no se levantaría en San Francisco hasta la mañana del martes y que se hace un diagnóstico para dar con la causa de la falla.



En las redes sociales, varios usuarios divulgaron vídeos de la presunta explosión de una importante subestación eléctrica de la ciudad. Pero Prieto dijo que la afectación ocurrió en una línea de transmisión eléctrica y que no se descartaba "ninguna hipótesis" sobre qué pudo causarla.



Cerca de la media noche la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), que administra los sistemas de producción y distribución de electricidad en Venezuela, no había informado del corte.

Tampoco el alcalde de la ciudad, Willy Casanova, quien más temprano había destacado la "mejora contundente" del servicio eléctrico en Maracaibo. El estado de Zulia es uno de los más castigados por la acuciante crisis que atraviesa Venezuela,

pese a ser uno de los más ricos e importantes del país.



(Le puede interesar: Venezuela comienza a vacunar contra la covid-19 al personal sanitario)



En esta región son frecuentes los apagones y la escasez de combustible, un recurso que debería abundar en vista de la riqueza petrolera de la entidad. Nicolás Maduro suele apuntar a presuntos sabotajes como la causa de los fallas en el suministro eléctrico, aunque la oposición señala que son la mala gestión y la desinversión los verdaderos causantes de los cortes.



En marzo de 2019, Venezuela sufrió varios cortes masivos de electricidad que dejaron a oscuras a la práctica totalidad del territorio. Entonces, se vieron afectados también los servicios sanitarios, de telecomunicaciones, bancarios y de bombeo de agua.



EFE

Lea también

- Maduro vuelve a amenazar a Colombia: ordena 'limpiar cañones'

- Leopoldo López reta a Maduro a ir juntos a la Justicia internacional

- Venezuela dice que Colombia intentó sabotear su sistema de armas