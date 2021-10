Salones vacíos en Venezuela ante llamado de Maduro de regreso a clases

En medio del temor a contagios, no todos los padres acataron el llamado a clases presenciales en Venezuela, anunciado para este 25 de octubre por el presidente Nicolás Maduro.



Los médicos del país habían advertido que la tercera ola por covid-19 estaba en su apogeo y que si no se tomaban las medidas correctas, el riesgo de expansión en los salones sería aún mayor.



Pero, además del temor al virus, los planteles no estaban aptos para recibir a los más de siete millones de estudiantes de educación básica que están inscritos en el sistema educativo venezolano.



La Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE) registró que un 95 por ciento de escuelas en el país que necesitaban reparaciones urgentes. En total, solo 30 por ciento de los estudiantes acudieron al llamado presidencial, según datos de esta organización aportados a EL TIEMPO.



Raquel Figueroa, coordinadora nacional de la UDSE, lamentó que la “improvisación” del Estado incida en el retorno a clases “ya que pasó mucho tiempo sin recuperar los planteles, colocando un retraso en el calendario del proceso pedagógico”.



Edificaciones colapsadas, sin techos, ni agua ni luz, fueron parte de los reportes de los directivos en escuelas que no pudieron recibir a sus alumnos.

En la escuela Josefna Daviot colapsaron las paredes y los padres recibieron información para seguir educando desde casa FACEBOOK

A primera hora de la mañana pocos padres y niños circulaban por las calles de Caracas de regreso a sus escuelas luego de un año y siete meses recibiendo, en el mejor de los casos, educación a distancia.



No todos los estudiantes contaron con la tecnología necesaria para obtener de manera óptima la formación desde sus hogares. Sin embargo, algunos tendrán que continuar bajo esa modalidad.



El Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital reportó que solo en Caracas la presencia de alumnos no llegó al 50 por ciento y el 80 por ciento de los recintos no estaba listo para iniciar actividades. “En la escuela Josefna Daviot colapsaron las paredes y los padres recibieron información para seguir educando desde casa”, confirmó a este diario Edgar Machado, presidente del Sindicato.



La falta de docentes en la educación pública también hizo mella. Según el Ministerio de Educación, para el 2019 el país contaba con 430.515 maestros. Pero la migración impactó y para 2021 la cifra se ubica en 325.000 profesionales.



La UDSE cree que ese número se modificó y la ubican en 50 por ciento la deserción de maestros, quienes ganan menos de 10 dólares al mes, por lo que difícilmente les resulte atractivo volver a los salones.



Aunque esta realidad es dibujada por el gremio docente, desde los medios oficiales se mostró un reinicio de clases “exitoso”, encabezado por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la ministra de Educación, Yelitze Santaella.



Desde Fuerte Tiuna, complejo militar con liceo para civiles, aseguraron que todo marchaba en orden según las indicaciones presidenciales, lo que incluía la vacunación de los jóvenes a partir de los 12 años.

Hace unos días, luego de un encuentro con autoridades cubanas, Maduro informó al país que a partir de este lunes los niños serían vacunados. Aunque el mandatario no especificó con cuál vacuna, se hablaba que sería con la cubana Abdala. Sin embargo, los pocos que fueron inmunizados este lunes recibieron la china Sinopharm.



La organización Médicos Unidos de Venezuela había advertido que utilizar la Abdala representaba un riesgo porque el fármaco no había sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que muchos padres tenían temor de llevar a sus hijos al colegio.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Pero la preocupación no fue tal porque de los supuestos 5.000 recintos educativos que serán habilitados para vacunar a los alumnos, al menos en Caracas solo se vio activo uno solo, detalló Figueroa.



El ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo que al menos en Caracas serían 113.000 los jóvenes a inmunizar. Mientras se daban esas declaraciones, varios maestros acudieron a la Defensoría del Pueblo a protestar porque además del bajo sueldo, con el que se debaten si “ir a clases o comer”, aseguraban que ni agua ni jabón había para mantener las medidas de bioseguridad.



"Esto que está haciendo Maduro es un crimen, y que la Defensoría del Pueblo que no se pronuncie también es un crimen. Maduro destruyó la educación", sentenció Gricelda Sánchez, vocera del Sindicato de Maestros de Venezuela.

Protesta de universitarios en Venezuela

Este reinicio de clases también estaba pautado para el sector universitario. Sin embargo, al igual que en el nivel básico, las facultades venezolanas no están en las mejores condiciones en cuanto a infraestructura se refiere.



En el caso de la Universidad Central de Venezuela (UCV), los años de abandono comenzaron a pasar factura y hasta los techos se vinieron abajo.



Hace unos días, Maduro designó a Tibisay Lucena, la expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), como ministra de Educación Superior y aprobó un presupuesto de 40 millones de dólares para recuperar el espacio que es Patrimonio de la Humanidad. Aún así, las actividades seguirán en modalidad online y en algunos casos semipresencial, pues el problema no es de forma sino de fondo.

Con casi 45.000 alumnos entre pregrado y postgrado, no hay recursos de bioseguridad en la principal casa de estudios del país, el servicio de transporte es casi inexistente -no tiene gasolina para circular-, y los estudiantes no tienen en muchos casos ni para comer, narra a EL TIEMPO el profesor Amalio Belmonte, secretario de la UCV. “Las clases presenciales serían con menos alumnos y para eso necesitamos más profesores”, puntualiza.



Por estas razones, además de que aún no todo el personal está vacunado, las actividades continuarán en el ritmo establecido por la universidad y solo en los casos que se requieran prácticas de laboratorio y clínicas se hará la excepción, comentó Inirida Rodríguez Millán, gerente ejecutiva del vicerrectorado de la UCV.

Pero los estudiantes fueron más allá y muy temprano llegaron a la sede del Ministerio de Educación Superior y forraron la fachada con afiches en contra de la designación de Lucena. Además, recalcaron la falta de condiciones para un reinicio de clases seguro.



Hasta la fecha, el país contabiliza 400.511 contagios por covid-19 y 4.810 fallecidos según reportes gubernamentales. Maduro espera que para final de año el 95 por ciento de la población esté vacunada.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

