Venezuela: riesgo de derrame por buque petrolero que está encallado

Un buque de almacenamiento y descarga encallado en aguas venezolanas poco profundas, específicamente en la península de Paria, corre riesgo de hundirse con una importante carga de petróleo.

Las alarmas ante un eventual desastre ambiental, que llegaría a las costas de países cercanos como Trinidad y Tobago, se encendieron nuevamente esta semana luego de que Gary Aboud, secretario corporativo de Fishermen and Friends of the Sea, una organización ambientalista de la mencionada isla del Mar Caribe, divulgara el pasado 14 de octubre una imagen del buque, capturada el día anterior, y agregara: “El Nabarima es inestable y se hunde”.



Durante 10 años, el tanquero de 264 metros de largo ha servido para almacenamiento de petróleo y posterior transferencia, del Campo Corocoro, en el Golfo de Paria, el cual es explotado por la empresa mixta Petrosucre, de la estatal Petróleos de Venezuela (que cuenta con 74% de participación) y la italiana ENI (con 26% de participación).



La denuncia de su hundimiento, sin embargo, no reviste novedad. Tras el derrame petrolero marítimo más grande de la era chavista y el segundo más grande de la historia de este país, el cual se originó en la refinería El Palito, estado Carabobo, a finales de julio de este año, la opositora Asamblea Nacional (AN) había alertado de la situación del FSO Nabarima, el cual, aseguró, se había inclinado con una carga cercana a su máxima capacidad (1’300.000 barriles).



“El barco se percibe más inclinado que lo denunciado en agosto”, manifestó esta semana la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la comisión de Ambiente de la AN, a propósito de la imagen del buque que divulgó Aboud y otras de su interior que han sido publicadas en los últimos días.

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano. Foto: Jhonn Zerpa - AFP.

A mediados de ese mes de agosto, en rueda de prensa, Hernández había asegurado que no era la primera vez que el buque se inclinaba. De hecho, dijo que, en 2019, se intentó trasegar la carga a otro buque, pero que la operación no se había completado, de allí que, aunque no se sabe con exactitud cuál es su carga actual, ella infiere que podría estar cerca de su máxima capacidad.



Fuentes aseguraron a Reuters que la transferencia de la carga es lo que se pretende hacer ahora. Por medio de imágenes satelitales, quienes hacen seguimiento al caso del Nabarima pudieron constatar movimiento de remolcadores y petroleros en la zona. La información no ha sido confirmada oficialmente.



Sin embargo, un día antes de que el preocupado Aboud mostrara la inclinación actual del buque hacia un costado, la petrolera italiana ENI reconoció a Argus Media que tenía planes de “drenarlo”, pero que la operación se había retrasado por preocupaciones con respecto a las sanciones de los Estados Unidos sobre Venezuela.



“Ninguna sanción puede impedir que ENI o Pdvsa traspasen ese crudo (…) no sean irresponsables y saquen esa amenaza a nuestros espacios naturales de ahí”, expresó la diputada Hernández, quien calificó el argumento como una “excusa barata”.



Luego de que, en agosto, trabajadores de la industria petrolera denunciaran que el barco tenía una inclinación de 8%, compartimientos inundados y daños internos, a principios de septiembre ENI dijo que se habían hecho reparaciones y que la embarcación se había estabilizado. Pdvsa, por su parte, insistió por esos días en que el buque tanque contaba “con todas las condiciones operativas y de seguridad”, y que” no constituía, en forma alguna, amenaza al ecosistema”.



Para los trabajadores, sin embargo, el riesgo de hundimiento seguía -y sigue- latente.



Negligencia chavista

El diputado opositor por el estado Sucre, Robert Alcalá, aseguró esta semana que al buque no le hacen mantenimiento desde el año 2014. Esto ha sido denunciado en reiteradas oportunidades también por el sindicalista petrolero Eudis Girot.



“Tiene ya varios tanques de almacenamiento con agua dentro por su inclinación” sostuvo el diputado Alcalá.



Pese a que, a principios de septiembre, Pdvsa había ordenado inspección en el Nabarima, e informado de la incorporación de nuevos trabajadores, reparación de bombas de achique y drenado del agua de las salas de máquina; Alcalá insistió que no había habido inversión alguna por parte de la estatal petrolera para retirar el agua de los tanques anegados; y que, al menos hasta este martes, ninguna comisión de Pdvsa se había acercado a evaluarlo.



“El hundimiento de esta unidad de almacenamiento flotante sería una catástrofe ambiental para la nación y para otros países por la zona en la que está ubicada”, insistió el parlamentario.



Esta semana se conoció que los gobiernos de Barbados, Trinidad y Tobago y Guyana se mantienen vigilantes de la situación, junto con la Autoridad para el Manejo de Emergencias de Desastres del Caribe (Cdema, por sus siglas en inglés).



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS