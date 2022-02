El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, aseguró que su país continuará “estrechando vínculos con Rusia”, esto luego de la reunión que sostuviera el gobierno colombiano con la representación rusa para abordar la cooperación militar en la frontera venezolana.



“Duque no podrá engañar al mundo con sus falsos positivos”, escribió Plasencia en su cuenta de Twitter. Además, aseguró que Colombia está sumido a Washington y criticó las bases militares estadounidenses “que su gobierno aloja, como peón imperial en el anacrónico escenario de guerra fría que pretenden imponer”.



El presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre este encuentro que fue anunciado por su homólogo Iván Duque, luego que inteligencia colombiana confirmara la presencia militar rusa en el eje fronterizo.



Plasencia dijo que seguirán impulsando la cooperación con sus aliados, que calificó de estratégicos, “a fin de profundizar y desarrollar, aún más, las relaciones bilaterales, a favor de la prosperidad y seguridad de nuestros pueblos”.



El canciller escribió: “No extraña que el señor Duque y el gobierno de Colombia sigan tratando de difundir por el mundo sus falsos positivos, que parecen ser una de las especialidades del desgobierno, después de la producción y el tráfico de drogas, que siguen creciendo cada año”.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal EL TIEMPO

Caracas (Venezuela)