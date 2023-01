A la expectativa estaba el país ante la presentación de la memoria y cuenta del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Con un vaivén económico que experimenta la nación y que de no tomar correctivos puede desencadenar una nueva era de hiperinflación, hubo cifras ausentes en la rendición.



(Lea también: ¿Por qué es primera vez en 7 años que se reduce la pobreza en Venezuela?)



Desde la Asamblea Nacional, donde constitucionalmente debe acudir el jefe de Estado, por casi tres horas, Maduro hizo un “recuento histórico” de la política venezolana, dejando a último minuto los indicadores, que según sus cálculo, son favorables.

El mandatario aseguró que, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, el país registró una caída del 99 por ciento de los ingresos petroleros que comprenden todas las actividades de producción, extracción, refinación y distribución. Esto, según él, con “el objetivo que Venezuela no tenga acceso a los recursos para invertirlos en su economía”.



Con 927 sanciones, según los datos del mandatario, antes de la orden ejecutiva emitida por el presidente estadounidense Barack Obama, el país producía 2.8 millones de barriles de petróleo –Maduro no dijo cuántos barriles se están produciendo hoy, aunque se estima una producción de 700.000 por día-. Sin esa producción, el país dejó de percibir 3.995 millones de barriles.



(De interés: Los detalles inéditos de la inauguración del Consulado de Colombia en Caracas).



Además, no ingresaron 232 mil millones de dólares. El impacto sobre la economía no petrolera fue de 642 mil millones de dólares. Al ingreso nacional solo llegó el 1 por ciento de lo que debía ingresar y “se estima que el imperialismo le robó a Venezuela 411 millones de dólares por día”, sentenció Maduro ante un parlamento de mayoría chavista.



Sin embargo, no hubo cifras de cuántos son los ingresos petroleros para Venezuela en este momento, pero sí recalcó que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una crecida del 15 por ciento “que no habían tenido en años” porque “están mejorando los indicadores”, resaltó el líder chavista.



Según el Fondo Monetario Internacional, para 2020 Venezuela registró una tasa de desempleo de 58,3 por ciento y la cifra era parecida en 2021, superando a países como Suráfrica 29 por ciento y Sudán con 21,9 por ciento para esos períodos.

Cumpliendo con la Constitución y el pueblo venezolano, presenté el Mensaje Anual a la Nación. 2022 de resistencia, en el que sellamos pequeñas y grandes victorias que tienen sus raíces en un proceso histórico de lucha bolivariana y revolucionaria que abre camino hacia el futuro. pic.twitter.com/lwaDOz0qZC — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 13, 2023

(Puede leer: Venezuela solicita alerta roja de interpol contra exdiputadas en el exilio).

Se estima que el imperialismo le robó a Venezuela 411 millones de dólares por día FACEBOOK

TWITTER

En 2021, el mandatario dijo que el desempleo se ubicaba en 8,8 por ciento, pero en este 2022 cerró en 7,8 por ciento.



Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, el sector formal de la economía se recuperó, ubicándose en 56 por ciento y la informalidad en 49 por ciento, pero no hay cifras como tal de desempleo.



Sobre inflación y pobreza, Maduro prefirió no hablar. En 2021 dijo que "la pobreza general (estaba) en un 17 por ciento y la pobreza extrema en un 4 por ciento, si de necesidades de vivienda, salud, educación, etcétera, se trata". Para ese año, Encovi la ubicaba por encima del 94 por ciento.



Para el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) organismo independiente, la inflación de todo el 2022 fue de 300 por ciento, y aunque Maduro guardó silencio sobre este tema, prometió estabilizar la tasa de cambio para frenar la inflación.



(Siga leyendo: 'El pequeño Manhattan de Caracas': el símbolo del lujo en Venezuela).



Sobre los salarios tampoco hubo información. El presidente se limitó a decir que en su mejor momento Venezuela tuvo el mejor salario de la región.



Hoy el salario en Venezuela es de 130 bolívares, lo que equivale a 7 dólares mensuales.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS