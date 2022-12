A pocos días de finalizar el año el panorama económico en Venezuela luce distinto al mismo período del 2021 e incluso a los primeros meses de 2022, cuando la economía viró y se sintió lo que desde el Ejecutivo se denominó la "recuperación económica".



Noviembre cerró con una inflación de 21,9 por ciento, el número más alto del año, aunque los economistas habían advertido de la posibilidad de esta cifra. De mayo hasta hoy, la fluctuación de la inflación ha tenido tendencia al alza.

La cifra aportada por el Observatorio Venezolana de Finanzas (OVF) en nada sorprende a los especialistas. Según el organismo independiente, el aumento de precios tomó fuerza en noviembre, sumando una inflación interanual de 213 por ciento y una acumulada de 195,7 por ciento.



"Esta aceleración de la inflación ocurrió en un contexto de una significativa depreciación del bolívar cifrada en 43 por ciento y una pérdida de reservas de US$ 1.154 millones entre noviembre de 2022 respecto a noviembre de 2021", detalle el OVF en su informe.



Muchos se preguntan el por qué de la volatilidad de las cifras en un país donde casi todos los días se inaugura un negocio nuevo. "La inflación sigue en alza porque no hay producción. Se ha mal entendido que para corregir la inflación solo se hace con política cambiaria", dice a EL TIEMPO el economista y profesor universitario Aarón Olmos.



Las cifras del OVF ubican el costo de la canasta alimentaria en 366 dólares (Bs.4.095,95) mientras que el salario mínimo básico se mantiene en Bs.130, es decir 11,62 dólares.



Para Olmos, el hecho de no producir incide en la poca mejora del país. "Todo lo que consumimos, la mayoría viene del extranjero", apunta el economista.



Hace unos días la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundee) publicó un listado de alimentos que serían sometidos al control de precios, una medida que se aplicó por última vez en 2018.



Pero a las pocas horas de la publicación en redes sociales, fue eliminada. "El control de precios es una desafortunada medida que algunos gobiernos aplican. Ya sabemos la receta: sale en gaceta, un grupo de alimentos se le asigna un precio y los productos desaparecen y luego los vemos en el mercado informal y esto genera escasez", puntualiza Olmos.



Por los momentos se desconocen si las autoridades aplicarán el control de precios justo en diciembre cuando los precios suelen aumentar.



El OVF también enumera como causa de la inflación la política de intervenciones del BCV en el mercado cambiario para estabilizar la tasa de cambio, la cual "ha perdido efectividad y no logra contener el alza de precios al tiempo que genera un drenaje de las reservas del BCV".



Los rubros que presentaron mayor variación fueron: esparcimiento con 30.4 por ciento, bienes y servicios diversos con 27.9 por ciento, educación con 29.4 por ciento y vestido y calzado con 27.5 porciento. Cabe destacar que, el precio de la electricidad aumentó 70 por ciento una vez que el kw pasó de Bs.0,10 a Bs.0,17.

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

