La disputa territorial entre Venezuela y Guyana ha tomado un nuevo matiz con la postura del Departamento de Estado de Estados Unidos, al congraciarse con Georgetown, que ha iniciado un proceso de licitación de bloques petrolíferos y gasíferos en territorio históricamente reclamado por Caracas.



Venezuela denunció que las actividades se llevan acabo en los límites marítimos del Esequibo –en disputa con Guyana- y que ese país está “disponiendo de áreas marítimas que se encuentran dentro de la zona en disputa entre ambos países, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados”, y agregó que Guyana "no posee derechos soberanos sobre estas áreas".

“Estados Unidos apoya el derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales. Los esfuerzos por infringir la soberanía de Guyana son inaceptables. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional, incluido el laudo arbitral de 1899 y el proceso en curso de la CIJ entre Guyana y Venezuela”, escribió en la red social X (antes Twitter), Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

Ante ello, la Cancillería venezolana respondió en un comunicado que “la República Bolivariana de Venezuela rechaza la posición oportunista e injerencista expresada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en relación a las pretensiones del gobierno guyanés que aspira desconocer los derechos legítimos del pueblo venezolano sobre su territorio”.



Guyana ya había expresado su desacuerdo con Venezuela y reiterado que la postura de Caracas significaba un ataque. Georgetown inició en diciembre de 2022, la primera ronda de licitación de bloques petrolíferos, que cerró el pasado 12 de septiembre.



Venezuela también cargó contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien escribió en X : “Condenamos con vehemencia las tácticas intimidatorias que buscan socavar el principio de "buena vecindad". Reconocemos el derecho de Guyana a dar la bienvenida a los inversores. Guyana debe preservar su integridad territorial y seguridad abordando su caso con Venezuela en el @CIJ_ICJ”.

A lo que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, replicó: “Este esperpento siempre presente cuando se trata de vulnerar el Derecho Internacional, la soberanía de los Estados y su integridad territorial. @Almagro_OEA2015 se suma a la camarilla de empleados de la Exxon Mobil para agredir a Venezuela. Guyana vulnera el Acuerdo de Ginebra y su propia soberanía para hacer ofrenda a intereses trasnacionales. No permitiremos que Guyana disponga unilateralmente de territorio marítimo aún no delimitado. Venezuela hará valer sus legítimos derechos por siempre. “El sol de Venezuela nace en el Esequibo”.



Venezuela y Guyana tienen un litigio de vieja data por el territorio Esequibo, el cual históricamente ha pertenecido a Venezuela, sin embargo, procesos y decisiones históricas han permitido el reclamo de Guyana sobre el espacio. Ahora ambos países mantienen un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por diligencias de Georgetown, a pesar que Venezuela no reconoce la jurisdicción del organismo.



El tema del Esequibo es uno de los pocos en los que tanto oficialismo como oposición tienen las mismas posturas y consensos, por lo que es un tema sensible para ambas partes.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

Con informaicón de Efe y AFP