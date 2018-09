Ejército ratifica lealtad a Maduro y rechaza  diplomacia de 'garrote'

Uno de los militares con mayor rango dentro del gobierno de Venezuela, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana, al igual que la propia Fuerza

Armada Nacional Bolivariana, ratificaron este miércoles su "lealtad absoluta" al presidente de Venezuela, tras repudiar las declaraciones "groseras" de Donald Trump, luego de que este afirmó que Nicolás Maduro podría caer "rápidamente" si el cuerpo castrense organizara un golpe militar.

A través de su cuenta de Twitter, el general y Ministro de Defensa, Vladimir Padrino,

hizo un muy sutil llamado a no emprender acciones bélicas sin antes agotar todas las instancias diplomáticas que se desprenden de la política. "No permitamos que la POLÍTICA en el mundo se banalice. Sería un contrasentido abandonar la sensatez y asumir la “diplomacia del garrote” como instrumento para las relaciones internacionales. Más peligroso aún, es colocarla al margen de la legalidad, auspiciando golpes de estado", escribió el funcionario.



Minutos después, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones de Trump y reitera su carácter popular y nacionalista. "Rechazamos categóricamente la postura vil y grosera con que el presidente de EE. UU. se refiere a sus integrantes; pero lejos de sentirse ofendida en su honor y su moral, reiteramos su carácter popular, nacionalista", dijeron.



En el marco de la Asamblea General de la ONU, que se realiza en la ciudad de Nueva York, y al ser preguntado por periodistas sobre una posible intervención militar en Venezuela, el presidente Trump afirmó que mantiene esa opción sobre la mesa y advirtió que es un régimen (el de Maduro) que francamente, "podría ser derrotado muy rápidamente si los militares deciden hacer eso", dijo el presidente durante su primera reunión con el mandatario de Colombia, Iván Duque.

No permitamos que la POLÍTICA en el mundo se banalice. Sería un contrasentido abandonar la sensatez y asumir la “diplomacia del garrote” como instrumento para las relaciones internacionales. Más peligroso aún, es colocarla al margen de la legalidad, auspiciando golpes de estado. https://t.co/fsczIUdFDQ — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) 26 de septiembre de 2018

Algo que para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es "insólito", pues no se debe permitir que un presidente estadounidense promueva "con descaro" un golpe

militar en contra de un Gobierno, y asegura que permanecerá "alerta ante las nefastas pretensiones imperiales".



Además, la FANB critica que Trump "con desfachatez" haga "apología de un cobarde y aberrante acto de terrorismo, como lo fue" el atentado al presidente a Maduro el pasado agosto.



El comentario que generó tal indignación nació cuando el mandatario estadounidense se refirió a los dos drones que explotaron durante un desfile militar en el que curiosamente todos los militares salieron corriendo desorientados por lo cerca de las detonaciones.



"Ya vieron cómo los militares se dispersaron en cuanto escucharon que estallaba una bomba muy por encima de sus cabezas. Esos militares se estaban resguardando. Eso no es bueno", opinó. "No creo que nuestros marines hubieran corrido, ¿usted qué cree, general (John) Kelly? ¿Corren los marines cuando oyen que explota una bomba?", preguntó Trump a su jefe de gabinete, quien le respondió en tono de broma que esos militares estadounidenses "no saben correr". "Sí, no saben. ¿Saben lo que hacen? Corren hacia la bomba, ¿verdad?, y eso es mejor aún", replicó entonces Trump.

Venezuela la Grande llega a la @ONU_es en la voz de nuestro Pdte @NicolasMaduro para defender la verdad, la dignidad y la soberanía de nuestra amada Patria! Allí está el hijo de Chávez, @NicolasMaduro dando la batalla incansablemente en la protección y defensa de nuestro pueblo https://t.co/2Sp6UDJR98 — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 de septiembre de 2018

De la ola de críticas también hizo parte la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien elogió a los miembros de las fuerzas militares. "Honor y reconocimiento a nuestra valerosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hija del Ejército Libertador liderada por el Padre de la Patria! Ningún insulto puede con la fuerza invencible de nuestro pueblo hecho soldado! Con Bolívar y Chávez seguimos la senda de la independencia".



El presidente estadounidense no quiso descartar una posible acción militar contra Venezuela, una posibilidad de la que avisó por primera vez en agosto de 2017.



Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos son tensas desde años, aunque en los últimos meses han escalado, pues Maduro acusa a ese país de querer derrocarlo. A su llegada a Nueva York este miércoles, para participar en la Asamblea General de la ONU, el presidente bolivariano advirtió que el objetivo del viaje es "defender la verdad de Venezuela" y "recibir la solidaridad de los Gobiernos del mundo".

Captura de video del momento en el que cientos de soldados rompen filas y huyen tras escuchar explosiones en el desfile del sábado. Foto: Efe Foto: AFP

"Vengo a recibir la solidaridad de los Gobiernos del mundo, de los pueblos, a defender la verdad de nuestra patria, amada patria, querida patria de Bolívar, un saludo desde aquí a todo nuestro pueblo", resaltó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL