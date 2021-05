Venezuela rechaza acusaciones a Maduro sobre protestas en Colombia

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este miércoles que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el expresidente colombiano Andrés Pastrana responsabilizaran al gobernante Nicolás Maduro por las protestas en Colombia.



(Lea aquí: Exministro de Chávez y Maduro preside autoridad electoral de Venezuela)

"¡Mucho se habían tardado en responsabilizar a Venezuela!, dijo Arreaza en Twitter al responder a Pastrana, quien replicó las acusaciones de Moreno. El expresidente colombiano dijo, en la misma red social, que Moreno acusó en Miami a Maduro de ser "el gran incitador y financiador de la violencia en Colombia".



Por su parte, Moreno se refirió a la "grosera intromisión" del "dictador Nicolás Maduro en lo que está sucediendo ahora" en tierras colombianas. Al respecto, Arreaza dijo que Moreno y Pastrana son de una "especie política en proceso de extinción" y que "subestiman a sus pueblos" y "se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencia. ¡Que Vergüenza!".



De otro lado, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, también rechazó las palabras de Moreno e indicó que lo que sucede es porque el pueblo colombiano se cansó. "No pudo determinar la inteligencia colombiana la Operación Gedeón -la fallida incursión marítima ocurrido hace un año y planeada, según Venezuela, en Colombia- y van a determinar que nosotros tenemos gente allí. No vale, no subestimen a su pueblo, es el pueblo que se cansó", señaló en su programa de televisión Con el Mazo Dando.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Moreno se refirió a la "grosera intromisión" del "dictador Nicolás Maduro en lo que está sucediendo ahora" en tierras colombianas. Foto: EFE

(Además: Venezuela: ¿Qué busca el régimen con nuevo Consejo Nacional Electoral?)

El parlamentario, además, impulsa la etiqueta #DuqueNarcoParacoYAsesino en Twitter, en referencia al presidente colombiano, Iván Duque, al que responsabiliza de lo que sucede en el país vecino y como una manera, según dijo, de hacerle un "homenaje" a los colombianos.



"Pronto comenzarán a voltearse los policías, pronto comenzará la Fuerza Armada a decir que no van a seguir matando al pueblo (...) es inevitable lo que está ocurriendo en Colombia, como va a ser inevitable que ocurra en otros países", agregó.



Colombia vive desde hace una semana manifestaciones contra el Gobierno de Duque, quien el domingo retiró su proyecto de reforma fiscal que detonó el conflicto y por el que el pasado lunes renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



Según la ONG Temblores, la brutalidad policial se ha cobrado la vida de 37 personas en los últimos ocho días, mientras que la Defensoría del Pueblo aseguró que las protestas han dejado 24 víctimas mortales, y responsabiliza a la Policía de 11 muertes.



EFE

Lea también

-Venezuela: ¿Quiénes son los nuevos rectores del Poder Electoral?

-¿En qué consiste el movimiento 'Me Too' venezolano?

-José Gregorio Hernández, el médico que se convirtió en beato