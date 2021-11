¿Por qué la Corte Penal Internacional investigará formalmente a Venezuela?

Como histórica definieron las organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de finalizar la fase de examen preliminar para dar inicio a una investigación formal contra el Estado venezolano por delitos de lesa humanidad.



Khan, quien llegó el domingo a Venezuela para una visita de tres días, sostuvo reuniones con las diferentes instituciones del gobierno de Nicolás Maduro en una agenda que no fue pública y que finalizó este miércoles en el Palacio de Miraflores con la firma de un memorando de entendimiento signado por el mandatario nacional y el fiscal.



El documento, según lo relatado por las partes, detalla que la apertura de la investigación es “para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.



En ese sentido, el examen preliminar que la CPI abrió en 2018, pasa a la siguiente fase. “Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo”, comentó el fiscal durante el encuentro con Maduro.



El documento también recoge que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.



Al respecto, el líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que la decisión de la CPI “reivindica el derecho a la justicia” para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad y ratificó el compromiso del sector opositor que representa en colaborar con la investigación.



“Esperábamos que el pase a investigación no ocurriera en el corto plazo”, afirmó por su parte Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien destaca que el acuerdo de colaboración reconoce que los esfuerzos de investigación que se hacen en Venezuela son insuficientes. “El país puede pedir, en los casos que se vayan a presentar, que se les permita ser juzgados en el país, pero eso no quiere decir que expresamente vaya a ocurrir”.

Según los datos recogidos por OVV, en promedio 102 personas fueron asesinadas diariamente en Venezuela. Foto: EFE / Miguel Gutiérrez

Daniels recalca que, efectivamente, el anuncio es un progreso “enorme” y una buena noticia para todos los que esperan justicia.



Esta fase de investigación se abre con el caso Venezuela, cuyo examen arrancó en 2018 y recoge los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 2017 en las protestas antigubernamentales.



El documento leído desde Miraflores sentencia que la República, a través de la Constitución, consagra la garantía de los derechos humanos y tiene incorporado la reparación de las víctimas.



“Es inédito que el fiscal haga anuncios de una apertura de investigación en el propio Estado concernido”, detalla Simón Gómez, de la Ong Defiende Venezuela. El abogado le explicó a EL TIEMPO que esta decisión histórica pudiera ser objetada por el país, pero que para eso dispone de 30 días según el estatuto.

Venezuela se declara en desacuerdo

A pesar de firmar el documento de entendimiento, Nicolás Maduro enfatizó que no están de acuerdo con el inicio de la investigación. “Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”.



Maduro también se quejó porque en la fase de examen preliminar “no se le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba”. Venezuela también considera que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuo de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación.



En este encuentro desde la casa de gobierno, estuvieron presentes la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Félix Plasencia, el fiscal general Tarek William Saab y la primera dama Cilia Flores.

Celebración opositora

Juan Guaidó felicitó el anuncio y escribió en Twitter que esta decisión “reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares”. Además, insistió en “el compromiso” de colaborar con las investigaciones para determinar la verdad.



El primer vicepresidente de la Asamblea presidida por Guaidó, Juan Pablo Guanipa, también aplaudió la postura de la CPI. “No tenemos idea del avance que significa esta decisión. El caso venezolano ofrece al Fiscal elementos que justifican el pase a la fase de investigación”.



La diputada y defensora de DD.HH., Adriana Pichardo reiteró que todo esto ocurre gracias a las denuncias y documentación que por años se han llevado a cabo y que no lograron cambiar ni “torcer” la realidad “para que las víctimas hoy se vean más cerca de la justicia”.



El fiscal de la CPI pidió a Maduro permitir el trabajo del organismo en el país para poder llevar a cabo esta investigación. El mandatario aseguró que él era el primero en querer conocer la verdad y que hasta programaría una nueva visita de Khan.



ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas (Venezuela)