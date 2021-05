Venezuela: ¿Quiénes son los nuevos rectores del Poder Electoral?

En sesión especial, la Asamblea Nacional (AN) electa en los cuestionados comicios de diciembre de 2020 –conformada por una mayoría de oficialistas y una minoría de un sector de la oposición– designó este martes por unanimidad a los cinco nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), con sus respectivos suplentes.



Los chavistas Pedro Calzadilla, Tania D’Amelio y Alexis Corredor Pérez; y los opositores Enrique Márquez y Roberto Picón se harán cargo del poder electoral durante los próximos siete años.

La composición, que algunos ven más equilibrada que las anteriores, estaba definida casi en su totalidad en días previos. De hecho, ya se habían filtrado todos los nombres, salvo el de Corredor Pérez, quien fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. También se había adelantado, extraoficialmente, que el exministro Calzadilla sería el presidente.



No es, sin embargo, el que tiene más experiencia en el CNE. D'Amelio ha sido rectora desde 2009. Hace menos de un año, en junio de 2020, fue reelegida y juramentada en el cuestionado proceso que adelantó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen, y que correspondía llevar a la Asamblea Nacional electa en 2015, de mayoría opositora.



Su nombre, de hecho, está incluido entre los de las 19 personas que la Unión Europea sancionó en febrero de este año, tras desconocer las elecciones del 6 de diciembre de 2020, por considerar que no cumplieron con los estándares democráticos.

Los nuevos rectores fueron designados por la Asamblea Nacional escogida en los cuestionados comicios del pasado 6 de diciembre, y que está confirmada en su inmensa mayoría por oficialistas, Foto: Yuri Cortez / AFP

Márquez, por su parte, fue dirigente de uno de los cuatro principales partidos de oposición: Un Nuevo Tiempo (UNT), aunque fue suspendido por el Comité Ético de este por incurrir en “faltas graves” de su disciplina partidista. También fue vicepresidente de la AN opositora, electa en 2015.



El ingeniero Picón, por su parte, fue asesor político electoral de la extinta Mesa de la Unidad Democrática (MUD, coalición de partidos opositores fundada en 2009) y también preso político. En junio de 2017 fue detenido, tras un allanamiento sin orden judicial, y acusado de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de equipo militar. Estuvo recluido en una de las sedes de la policía política en Caracas hasta el 24 de diciembre de ese año.



El proceso de selección de los cinco rectores, con sus respectivos suplentes, tomó más de un mes, y contó con la participación de la sociedad civil y un sector de la oposición. Sus nombres se escogieron de entre más de 100 candidatos.

Rechazo

El líder opositor Juan Guaidó, quien ya había adelantado que no reconocería al nuevo CNE, advirtió que las consecuencias de “querer imponer” un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020, cuando hubo procesos electorales cuestionados: “arrastrar a Venezuela a un desastre mayor”, aseguró.



“Solo un acuerdo, con el debido acompañamiento internacional, en pro de salir de esta tragedia y tener elecciones libres y justas para atender la emergencia humanitaria y tener justicia, es una solución real y van a ser acompañados por el Parlamento (electo en 2015) y la alternativa democrática”, insistió quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por Colombia y otros países del mundo.

Las consecuencias de querer imponer un árbitro electoral serán las mismas que en 2018 y 2020: arrastrar a Venezuela a un desastre mayor.



La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazó y condenó la designación de un nuevo CNE por parte de la que catalogó como una “Asamblea Nacional ilegítima”.

“Esta ilegitimidad de origen vicia de nulidad sus actos y decisiones, así como cualquier legislación que aprobara”, se lee en un comunicado divulgado por Luis Almagro en la noche de este martes, en el que además condena las acciones de integrantes de la comunidad internacional “que han inducido negociaciones para intentar validar un acuerdo entre colaboracionistas y la dictadura”.

Primer paso

Las reacciones internas, sin embargo, no son del todo desfavorables. No más se oficializaron los nombres y el analista político Michael Penfold aseguró que se trataba de un “paso positivo” que, sin embargo, requerirá de “negociaciones adicionales” para rescatar las condiciones y garantías electorales que permitan “elevar la credibilidad del sistema”. De no haberlas, advirtió, “el país seguirá inmerso en el marasmo”.



“Es un buen inicio, aún incipiente, imperfecto, pero que abre camino para que la oposición en su conjunto se organice socialmente para movilizarse alrededor de este proceso (electoral); una ruta que será compleja, que probablemente provoque fricciones y también frustre expectativas”, trinó Penfold.

El analista político celebró, sobre todo, la inclusión de Picón, a quien define como “uno de los ingenieros con mejor conocimiento técnico de las fallas del sistema”, y a quien considera “garantía (de) que cualquier reforma podrá ser implementada con imparcialidad y cualquier retroceso será debidamente alertado”.



La comunidad internacional, a su juicio, debe volcarse ahora sobre dos temas: un mapa de ruta con un cronograma que permita relegitimar los poderes públicos y una reforma institucional que provea garantías a todos los actores, incluyendo –insistió– la restitución de derechos políticos y civiles.

El líder opositor Juan Guaidó considera que el nuevo árbitro electoral designado por el Parlamento Chavista arrastrará a Venezuela a un "desastre mayor". Foto: Rayner Peña R. EFE

Elecciones regionales

El primer reto del recién designado CNE son las elecciones regionales que se celebrarán este año.

Pese a rechazar la composición del CNE, Guaidó dijo en una entrevista reciente con el portal La Gran Aldea que no se negaría a convocar a la gente a que se haga presente “en todos los espacios de participación disponibles que sean seguros”.



“Aunque eso implique entrar en contradicción con el no reconocimiento del CNE y esta Asamblea Nacional espuria de diciembre, que ciertamente no vamos a reconocer”, agregó Guaidó, en la mencionada entrevista.



En un comunicado emitido también en la tarde de este martes, el excandidato presidencial y exgobernador opositor, Henrique Capriles Radonski, se pronunció en el mismo sentido que Penfold, al asegurar que se trataba de un “primer paso indispensable para abrir caminos en la reconstrucción constitucional y democrática” de Venezuela.

Capriles ha insistido en que la salida a la crisis es por la vía electoral. Incluso llamó a participar en los cuestionados comicios de 2020, aunque luego lo rechazó.

“Estamos conscientes de que los cambios requieren mucho más que un árbitro electoral con contrapeso, pero esta es una oportunidad que ocurre en medio de una crisis política que permanece estancada. Se trata de ir creando finalmente un espacio de confianza que rescate, para todos los venezolanos, el valor del voto como mecanismo de elección y solución del desastre que impera”, dijo Capriles Radonski en un comunicado.

ANDREINA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

