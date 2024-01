Cómo queda proceso electoral en Venezuela tras confirmarse inhabilidad de María Corina

La oposición venezolana recibió el viernes una fuerte estocada judicial en su aspiración de enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones previstas para el segundo semestre de 2024, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación política impuesta a la líder opositora María Corina Machado.



Se trata de una decisión para nada inesperada que le impide a Machado ser la contrincante de Maduro en las elecciones presidenciales y que podría obligar a la oposición a buscar candidatos en otras aceras.

La decisión supone, además, un golpe definitivo para los acuerdos de Barbados (diálogo con la oposición) y eleva nuevamente la tensión en las relaciones entre Washington y Caracas, supeditadas al levantamiento de sanciones a cambio de apertura política.



La revisión de la inhabilidad de Machado –impedida para competir en los comicios, según el Tribunal, por haber “sido partícipe de la trama de corrupción orquestada” por el exjefe del Parlamento Juan Guaidó– fue posible gracias a los acuerdos firmados en octubre de 2023 entre el chavismo y la oposición en Barbados, luego de casi un año de paralización de las conversaciones.



El acuerdo buscaba dar garantías políticas, el compromiso del Gobierno para permitir “elecciones libres, justas y competitivas”, pero también restaurar derechos políticos, por lo que se incluyó la revisión de las inhabilitaciones no solo impuestas a la opositora, que sacó 2,3 millones de votos en las primarias de su sector para ser la candidata presidencial, sino para otros tantos políticos que quieren optar a cargos públicos.



Facebook Twitter Linkedin

El gobierno y la oposición de Venezuela, en la firma de los acuerdos de Barbados. Foto: AFP

Uno de ellos, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, a quien también se le ratificó su inhabilidad el viernes.



Suerte distinta corrieron otros personajes como el exgobernador Pablo Pérez y los exalcaldes Daniel Ceballos y Rosa de Scarano, todos opositores; el controversial Leocenis García y Richard Mardo, que aunque habilitados, no tienen ninguna oportunidad de lanzarse a las presidenciales.

El profesor y politólogo venezolano Carlos Zambrano le dijo a EL TIEMPO que, como era de esperarse, el chavismo, por más presión que recibió de Estados Unidos, no se atrevió a tomar una decisión “suicida” que sabe que le costaría la salida del poder después de 25 años, pues asegura que “habilitar a Machado es sinónimo de una arrolladora victoria de la oposición”.



El analista menciona que a Machado tampoco la tomó por sorpresa la medida del Supremo, por lo que corresponde a ella explicar cuáles serán los siguientes pasos.



Así, aunque no sea candidata, Machado sí puede ser protagonista en las elecciones de 2024, con un papel que va desde mantener la unidad en la oposición para enfrentar al presidente Nicolás Maduro hasta, eventualmente, ungir a un sucesor.



¿Cómo quedan ahora los acuerdos de Barbados?

Para María Corina Machado, y algunos analistas, la ratificación de su inhabilidad sepulta los acuerdos de Barbados para unas elecciones libres en 2024, devolviendo al país al punto de inicio en las negociaciones.



Maduro, por su parte, dijo el jueves que los compromisos de Barbados “estaban heridos de muerte”, pero no por temas políticos, sino por los cinco supuestos planes para matarlo, en los que indirectamente el Gobierno ha señalado a Machado y a miembros de su equipo, que ya fueron detenidos.



Sin embargo, para analistas como Mariano de Alba, asesor sénior de la consultora Crisis Group, los términos del acuerdo eran bastante imprecisos como para concluir que el Gobierno asumió la obligación de levantar la inhabilitación de Machado.



“La inhabilitación es inconstitucional y no debería existir, pero su confirmación por el Tribunal Supremo no sepulta el acuerdo porque la realidad es que ese acuerdo no contenía un compromiso del Gobierno de levantarla”, explica.



Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

En el mecanismo de Barbados, auspiciado por Noruega y presionado por Estados Unidos, el Gobierno y la oposición acordaron que las elecciones serían en el segundo semestre del año con observación internacional.



Ese acuerdo permitió la flexibilización de sanciones a la industria petrolera, una acción que desde octubre ha supuesto un alivio significativo a la economía venezolana, permitiendo ingresos y hasta frenando la inflación y el tipo de cambio.



Así, además de poner en jaque el futuro de las elecciones, la resolución del Tribunal Supremo sobre Machado supone un revés en los acercamientos con EE. UU. y hasta un golpe para la recuperación económica.

Tras aliviar algunas sanciones, la administración de Joe Biden comenzó a presionar para habilitar a Machado, pero también para que sucediera lo mismo con otros opositores, lo cual, en teoría, se dio.



La amenaza estadounidense se basaba en “revisar” la política sancionatoria si no había habilitaciones y si no se liberaba a los presos políticos, en especial a sus ciudadanos detenidos, quienes finalmente fueron intercambiados el 20 de diciembre por el colombiano Álex Saab, señalado testaferro de Maduro.



Pero EE. UU. ha vuelto a amenazar a Caracas y este sábado aseguró que “revisa” su política de sanciones tras el “preocupante” fallo judicial que “contradice los compromisos” electorales asumidos por el Gobierno.



Para De Alba, la decisión judicial abre la posibilidad a “limitar en alguna medida la capacidad del Gobierno de EE. UU. de flexibilizar más sanciones e incluso podría limitar la extensión de la licencia petrolera luego del 18 de abril”, fecha en la que se cumple la primera fase del alivio de octubre.



Facebook Twitter Linkedin

Washington levantó algunas sanciones a Caracas tras los acuerdos de Barbados. Foto: Archivo Particular

La decisión del viernes también golpea a Colombia, pues el gobierno del presidente Gustavo Petro participó en el proceso al llamar a la comunidad internacional para hacer ver que Maduro era confiable y que merecía que se levantaran las sanciones. “Con esto de Machado, qué le puede decir (Petro) a los países que sentó en Bogotá hace casi un año”, se cuestiona Carlos Zambrano, profesor de la Universidad Central de Venezuela.



En medio de ese panorama, los analistas consideran que sin la mediación nuevamente de la comunidad internacional, el panorama se complica. “Ahora hay que preguntarse qué incentivos quedan para presionar a Maduro”, dice Zambrano. Y es que Biden parece quedarse sin cartas para jugar con Caracas, pues ya entregó a los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, acusados de narcotráfico; ya hizo entrega de Saab y ya alivió algunas sanciones.

Los caminos que le quedan a la oposición

Por ahora, la pregunta que retumba en Venezuela es qué caminos tomará la oposición. Si bien la Contraloría, señalada de ser una herramienta del Gobierno contra rivales incómodos, aún podría levantar la sanción, el escenario es improbable. Así las cosas, según los expertos, los caminos de Machado a través del sistema judicial estarían agotados.



Más allá de su primera reacción en X, la dirigente no ha profundizado sobre sus próximos pasos y se limitó a decir que lo que no se acaba es su lucha “por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias”.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), por su parte, anunció este sábado que denunciará ante Noruega la violación parcial de los acuerdos suscritos, al tiempo que pidió la conformación de una comisión de seguimiento y verificación que evalúe el estatus de lo firmado.



Facebook Twitter Linkedin

La opositora venezolana María Corina Machado. Foto: AFP

La PUD también volvió a pedir que se revierta la inhabilitación, al considerar que se violó el debido proceso, y reiteró que Machado sigue siendo su candidata única para las presidenciales. Mientras el oficialismo afirmó que ha respetado todo lo firmado y aseguró que habrá elecciones presidenciales con los candidatos que sí cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución.



Para Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis, la oposición ahora debe “lograr la unidad alrededor de una estrategia, no de una persona”. Mientras De Alba asegura que la oposición debe buscar “una candidatura sustituta, donde Machado siga teniendo un liderazgo muy relevante, pero no tan prevalente”.



Ese plan alternativo, dice el politólogo Luis Salamanca, “tampoco puede ser muy visible para evitar nuevas inhabilitaciones”.



Y Maduro, por supuesto, jugará a que el candidato ‘opositor’ sea de su cuerda.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS