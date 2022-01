Se acaba el tiempo, y la oposición venezolana aún no logra concretar qué pasará con el gobierno interino hasta ahora liderado por Juan Guaidó y cuyo período vence este 5 de enero al igual que el de la Asamblea Nacional (AN).



Fuentes cercanas al proceso le confirmaron a EL TIEMPO que los diputados no logran ponerse de acuerdo para tomar la decisión que debía concretarse este lunes. Sin embargo,, los parlamentarios aún estaban pendientes por iniciar el encuentro de la Asamblea.



El 27 de diciembre en sesión virtual los diputados votaron un documento en primera discusión, pero con varios votos salvados debido a que con esa propuesta las capacidades de Guaidó quedan reducidas y se le otorga más poder al Parlamento, aspecto desaprobado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.



Para los magistrados, la Asamblea no puede asumir las funciones del Ejecutivo y han llamado a conservar la separación de poderes porque de lo contrario se estaría irrespetando la Constitución.



Delsa Solórzano fue una de las diputadas que salvó su voto el 27 de diciembre alegando la necesidad de respetar la carta magna y juzgando que el llamado G4 –partidos de oposición– pretenda tomar las riendas de lo que le corresponde al Parlamento.



El politólogo Daniel Arias dijo a este diario que no se trataba solamente de una decisión política, sino que además había mucha presión (incluso económica) sobre algunos actores y que las horas más decisivas serían complicadas.



“Nadie nos ha dado explicación alguna”, comentó a EL TIEMPO uno de los parlamentarios, que prefirió guardar el anonimato, en vista de que la sesión de este 3 de enero no comenzaba. “Es fácil deducir que el G4 está cuadrando. Debe haber marcadas diferencias que los fuerzan a negociar entre ellos”, dijo la fuente.



Legalmente, solo queda este 4 de enero para tomar la decisión de cómo se mantendrá el funcionamiento del gobierno interino y la AN.



La oposición intenta mantener la figura del interinato insistiendo en la “ilegitimidad” de Nicolás Maduro luego de las elecciones de 2018.



El parlamento lo declaró usurpador y el 23 de enero de 2019 Juan Guaidó, con el respaldo principal de Estados Unidos, se juramentó en Caracas como Presidente Encargado. Además, se elaboró el Estatuto de la Transición, el cual, basados en el artículo 233 de la Constitución venezolana, Guaidó como cabeza de la Asamblea Nacional, estaba facultado para ejercer como presidente hasta que se realizaran elecciones libres.



Nada de esto ocurrió y en 2020 se tuvo que modificar el estatuto para dar continuidad legislativa y con la idea que nuevamente en ese período se resolvería la crisis. Tampoco se logró y ahora llega el 5 de enero de 2021 sin acuerdo a la vista.



