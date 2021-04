Venezuela: ¿qué sigue en el caso de Cabello contra ‘El Nacional’?

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro desestimó la solicitud de aclaratoria y ampliación que hizo el diario El Nacional respecto del fallo en el que fue condenado a pagar al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, una indemnización por daños morales del equivalente en petros a casi catorce millones de dólares.



En sintonía con la sentencia previa, del 16 de abril, la nueva decisión del caso fue tomada también de manera exprés, en apenas un día hábil.



Aunque la solicitud de El Nacional fue introducida el mismo viernes 16 de abril, cuando se conoció la sentencia con el nuevo monto de indemnización, la semana pasada fue de cuarentena radical en el país, en el marco del esquema 7 x 7 que ha implementado el régimen chavista por la pandemia de la covid-19, y todas las actividades, incluidas las judiciales, se reanudaron este lunes.



En entrevista con EL TIEMPO, el presidente editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, había estimado que recibirían respuesta de la sala esta semana. Pero no fue la esperada.



Según detalló Otero en su conversación con este diario, lo que buscaban con la solicitud era una explicación de cómo llegaron a la cifra de los 237.000 petros, pues no lo explican en la sentencia del 16 de abril.



En una sentencia firme previa habían fijado la indemnización en mil millones de bolívares, que para la fecha equivalían a un millón de dólares, un monto que El Nacional no estaba dispuesto a pagar.



El argumento de la sala para desestimar la solicitud de El Nacional fue que "es discrecional de los jueces acordar o negar las aclaratorias", y que el diario pretendía discutir nuevamente los fundamentos del fallo.



"Reiteramos que el caso contra El Nacional es cuestionable, no solo por modificar una sentencia firme para fijar un nuevo monto en la indemnización del daño, sino además porque está sustentada en argumentos que no justifican el monto de la indemnización", trinó la ONG Acceso a la Justicia tras dar a conocer, este martes, la sentencia indentificada con el alfanumérico AVOC.000081.

Diosdado Cabello, el número dos del chavismo. Foto: AFP

¿Qué sigue?

Según explicó a EL TIEMPO el director de Acceso a la Justicia, el abogado venezolano Alí Daniels, lo único que quedaba por hacer dentro del ámbito de la Sala de Casación Civil era la solicitud de aclaratoria que hicieron los abogados de El Nacional y que ya fue desestimada.



Ahora, sin embargo, podrían intentar un recurso de revisión constitucional ante la Sala Constitucional del TSJ chavista, “no porque la sala vaya a dictar sentencia favorable a El Nacional, sino para ganar más tiempo”, reconoció Daniels.



En conversación con un grupo de corresponsales la semana pasada, Otero había revelado que pudieron conocer que no todos los magistrados que aparecen firmando la sentencia del pasado 16 de abril, quisieron firmarla, y que eso podía ameritar que la Sala Constitucional asumiera el caso.



“Claro, eso no es ninguna esperanza de que reviertan eso porque todo el TSJ está en manos del Gobierno y actúa como apéndice del Gobierno, pero sí es una complicación para ellos porque queda muy mal una sentencia hecha en esas condiciones”, dijo Otero en su conversación posterior con este diario.



Lo que faltaría ahora, en cualquier caso, es que se pida la ejecución de la decisión del 16 de abril. Según explicó el abogado Daniels, la sala remitiría entonces el expediente a un tribunal de ejecución y este ejecutaría la medida de embargo de los bienes, “si es que hay bienes a nombre de El Nacional”, acotó Daniels.



En su conversación con este diario y otras entrevistas que ha dado desde que se conoció el nuevo monto de la indemnización, Otero ha dicho que no le pagarán a Cabello, quien por su parte ha manifestado la supuesta intención de donar el dinero para la adquisición de vacunas contra la covid-19 y la construcción de una escuela.



"Si no pagas en efectivo, tenemos que ejecutar los bienes para resarcir los daños porque yo sí tengo moral", advirtió Cabello el miércoles pasado durante la transmisión de su programa Con el mazo dando. En el pasado, ya había manifestado su deseo de hacerse con la sede de El Nacional, para instalar allí una universidad de la comunicación, que más recientemente dijo que llamaría con el nombre de Miguel Otero Silva, fundador de El Nacional.



“Generalmente (el proceso de ejecución de la decisión) no es tan rápido, pero ya sabemos que esta justicia (de Cabello) es una justicia diferente a la del resto de los mortales”, condenó Daniels.



El gerente general de El Nacional, Jorge Makriniotis, había revelado a EL TIEMPO que aunque las irregularidades han sido constantes a lo largo de todo el caso, que inició en 2015 -tras la republicación de una nota de los diarios ABC y The Wall Street Journal en la que se vinculaba a Cabello con el narcotráfico-, en este último trimestre vieron un “acelerón”. No les extrañaba recibir una pronta respuesta del TSJ.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

