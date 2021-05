Venezuela: ¿Qué se sabe del paradero de alias Iván Márquez?

En rueda de prensa este miércoles, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó –reconocido como presidente interino de Venezuela por Colombia y decenas de países del mundo– hizo la pregunta que muchos se han formulado desde que se dio a conocer el supuesto asesinato de alias Jesús Santrich en territorio venezolano: ¿dónde está su compañero, alias Iván Márquez?



Como alrededor de la presunta muerte de Santrich, sobre su paradero se manejan varias hipótesis, pero al menos dos versiones apuntan a que no estaba en el estado Zulia, donde habría caído Santrich, sino en el estado Apure, fronterizo con el departamento de Arauca, y donde desde el 21 de marzo se desarrolla un enfrentamiento armado entre el frente décimo de las Farc y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



La ONG Fundaredes –referencia local en asuntos relacionados con guerrilla– maneja la información de que Márquez sigue allí, específicamente en una zona que se conoce como Río Caribe, en una ubicación próxima y estratégica a una instalación del Ejército venezolano.

Seusis Pausivas Hernández, conocido por su alias de ‘Jesús Santrich’. Foto: EFE

Santrich, de hecho, y según esta ONG, había estado allí con Márquez, pero se movió al Zulia durante los enfrentamientos.



Según esta versión, Márquez incluso habría recibido en ese punto a alias Romaña y a los hombres que le quedaron, tras un ataque que le hicieron el pasado 12 de mayo presuntos hombres al mando de alias Ferley González, en la parroquia Quintero, del municipio Muñóz, en el mismo estado Apure, y en el que supuestamente hubo cuatro muertos.



El consultor político venezolano Gustavo Azócar coincide con Fundaredes al asegurar que Márquez estaba en Apure. Pero, a diferencia de estos, que lo siguen ubicando allí, Azócar dice que tras la presunta muerte de Santrich este habría huido a la capital venezolana.

“Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, salió el martes de la población de Elorza, estado Apure, donde se encontraba enconchado, rumbo a Caracas, bajo protección de los servicios de inteligencia de la dictadura”, trinó.



Otras fuentes, sin embargo, no descartan que Márquez haya estado en Zulia.



“Ahora, ¿dónde está (Iván) Márquez? ¿Estaba o no estaba? ¿Lo sigue protegiendo Maduro? Ya no pueden decir que no estaba en Venezuela, ya no pueden ocultarlo”, dijo Guaidó, en la mañana de este miércoles, en su alocución, en la que además exhortó al régimen a entregar a los irregulares a la Justicia.



ANDREÍNA ITRIAGO

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

