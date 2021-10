Los diálogos en México, un proceso con pocos avances

Mientras en Venezuela la crisis económica y social se agudiza, el Gobierno chavista y la oposición adelantan un diálogo en México que por ahora ha tenido avances tímidos para abordar los verdaderos puntos críticos del país.



Hace una semana finalizó el tercer ciclo de diálogos, y aunque las partes dicen que “acercaron posiciones”, lo cierto es que no se llegó a acuerdos contundentes. Los grupos de trabajo “sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política”, señaló un comunicado leído por el diplomático noruego Dag Nylander, cuyo país precisamente intercede en las negociaciones. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre los temas que se registraron en este ciclo de diálogos.



Incluso, las dos anteriores rondas de diálogo cerraron con acuerdos en puntos sin mayor disenso, pero alejados de las cuestiones de la crisis humanitaria: mecanismos para financiar vacunas contra el covid-19 y la ratificación de la “soberanía” de Venezuela sobre Guyana.



Desde que se inició el diálogo el 14 de agosto en Ciudad de México, los representantes del chavismo apuntan primordialmente al levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, que incluyen un embargo petrolero. Un tema sobre el que difícilmente se logre una pronta resolución debido a que Washington no hace parte de la mesa negociadora. Por su parte, la oposición busca un cronograma electoral que incluya más transparencia y unos nuevos comicios presidenciales.



Por ahora, la comunidad internacional tiene sus ojos en las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre. A finales de esta semana, la Unión Europea anunció que durante los próximos días llegarán un centenar de expertos electorales para observar estos comicios, luego de 15 años de ausencia de monitoreo electoral europeo. En esta ocasión, la mayoría de los opositores han decidido acudir a las urnas por primera vez desde 2017.



Hoy el bloque considera que hay “otro escenario” en Venezuela. Sin embargo, habrá que esperar el balance de esta misión de observación sobre qué tanta transparencia habrá en estos comicios locales de noviembre y si plantan la primera piedra para otros procesos democráticos en los que participe la oposición.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

