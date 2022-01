Luego de cuatro solicitudes impulsadas por el Movimiento Venezolano por el Revocatorio, el Consejo Nacional Electoral decidió iniciar el proceso para la activación de un posible referendo contra Nicolás Maduro.



El coordinador de esta agrupación, Nicmer Evans, cree que es un mecanismo para lograr el cambio de régimen y esperan que el mismo Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, decida si se suma o no a la iniciativa.



¿En qué fase se encuentra en este momento el proceso de revocatorio?



El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) no deja de ser una victoria temprana en relación al desarrollo de las fuerzas sociales que hemos estado promoviendo el tema del referendo revocatorio y es una victoria que tenemos que saber administrar muy bien.

Nicmer Evans, el coordinador del movimiento que lidera la iniciativa por el Revocatorio en Venezuela. Foto: Cortesía Nicmer Evans

Hay que despejar cómo queda el reglamento que hasta ahora estaba vigente, un reglamento del año 2007 con una modificación del 2016, que sabemos se hizo con la intención de hacer poco viable la activación del revocatorio; si ya se suprime la primera parte que era la recolección del 1 por ciento de las firmas para la legitimación de la organización solicitante, esto quiere decir que por lo menos pareciera haber una voluntad expresa, de hacer la revisión del reglamento por considerar efectivamente que lo que introdujimos el 1 de diciembre de 2021 que era la necesidad de hacer una revisión y una actualización para hacer constitucional ese reglamento, empieza a tener importancia para el ente electoral.



Ahora viene el segundo tema que es despejar cómo va a ser la recolección de las voluntades, ese 20 por ciento de voluntades de los venezolanos queriendo activar el mecanismo de referendo , ¿y por qué voluntades? porque en ninguna parte está establecido que sean firmas, las firmas se establecen con el reglamento del 2007 y estamos convencidos que la expresión de voluntades se puede hacer con el captahuella y además abriendo los centros electorales.



¿ A qué crees que se deba este salto de fase?



Lo primero que creo es que están convencidos que nosotros no vamos a recoger firmas, porque si no lo pensaran así hubiesen arrancado desde el primer paso o no hubiesen hecho reconocimiento de la solicitud, aquí lo que hay es que ir al campo para verificar si realmente tenemos la capacidad de recoger las firmas . Eso lo veremos, vamos a tener la oportunidad, creo que eso es lo extraordinario como los vientos de cambios que soplan en Barinas. Lo que pasó en Barinas va trayendo una serie de consecuencias, habrá que ver cuál es la situación interna del chavismo en cuanto a este tema, creo que también suman algunos elementos internos del chavismo, estoy convencido que hay chavistas que quieren salir de Maduro y creo que la activación del referendo revocatorio lo encontraron también como una opción posible para tratar de desandar todo el desastre que existe en el chavismo, así que podemos tener varios escenarios en relación a una causa, primero, quizás la más probable y es que ellos piensen que están sobrados y que no vamos a poder recoger las 4.3 millones de firmas y la otra es que la disputa interna del chavismo esté conociendo el hecho de que sea posible que en las próximas horas o días pronunciamientos de gente del chavismo a favor del referendo, habrá que evaluarlo en este sentido.



Algunos dicen que el revocatorio validaría a Nicolás Maduro



Que si legitimamos o no a Maduro, bueno lo peor que puede pasar es que: supongamos que no logramos recoger las firmas o que no logramos obtener los 6.3 millones de votos que necesitamos para revocarlo, cosa que me cuesta creer, pero imaginemos estos peores escenarios, lo peor que puede pasar es que lleguemos al 2024 a unas elecciones presidenciales. Lo que si puede impedir que llegue al 2024 es el referendo, entonces no hay nada que perder, desde el punto de vista de la oposición venezolana y de la voluntad de la ciudadanía que lo que está buscando son mecanismos y salidas para poder restablecer el orden constitucional y la democracia en el país. Es una oportunidad que se nos abre del tamaño del cielo y estamos seguros que los venezolanos sabremos aprovechar.



¿Cómo incentivar a los venezolanos para ir a firmar, sabiendo que en procesos pasados se han tomado represalias ?



Lo primero es el cambio del reglamento, si cambiamos las firmas por las captahuellas, minimizas la necesidad de estar publicando si firmaste para que te verifiquen ; ese es el primer mecanismo, por eso estoy convencido que este tema puede avanzar de manera importante. Lo que quizás sea difícil es en la modificación, con el hecho en que en 2016 se asume que la recolección tiene que ser por estados cuando sabemos que la elección presidencial es de una sola circunscripción. La gente está consciente del riesgo, no hemos dicho que es una camino de rosas, es un camino de espinas ,pero hay 10 millones de venezolanos que no les interesa -a pesar de que les llega la bolsa de comida- votar en contra de Maduro, hay menos temor porque nos han arrebatado todo menos la dignidad.



Son 21'000.000 de personas en el registro electoral, de los cuales 4´000.000 están fuera del país, y que difícilmente podrán votar aún cuando hemos solicitado a las Naciones Unidas que nos ayude a buscar mecanismos para que estos venezolanos puedan votar en el exterior.



¿Cómo quedan los venezolanos afuera?



Hoy nada más están inscritos afuera, y que pueden votar, 100.000 venezolanos. Estamos disputando el hecho de que se abra una especie de circunscripción nacional, que haya gente que pueda inscribirse afuera, pero sabemos que las relaciones diplomáticas del gobierno de Maduro son difíciles y generalmente donde hay más venezolanos no hay consulado o embajada.



Son 4'000.000 de venezolanos que no van a poder votar y supongamos que hay un 20 por ciento de abstención, son 4´000.000 menos, estamos hablando de 8´000.000 menos, nos quedan 13´000.000 de venezolanos, un poco más del 60 por ciento del padrón electoral con la posibilidad de votar ; con base en eso sabemos además que el chavismo ha ido descendiendo de manera permanente en la capacidad de movilización del voto y necesitamos 6.3 millones de votos.



Barinas es un ejemplo de que es posible y que no es necesario tener la unidad absoluta, pero con la mayoría es posible lograr los objetivos.



¿Cuál es la siguiente fase?



El próximo paso es esperar la publicación del cronograma electoral, con el cronograma ya tenemos claros todos los pasos a convenir y a partir de ahí también empezará una disputa, porque si hay cosas que se aplican en la norma del 2006 que atenten contra el derecho, nosotros saldremos a luchar mejores condiciones electorales .



¿Han conversado con Juan Guaidó?



Sobre este tema hemos conversado ya varias veces desde el año antepasado; el año pasado también nos reunimos, hemos estado atento a sus declaraciones y estamos pendientes de que ellos decidan cuál va a ser la postura sobre este tema. De hecho, ha habido una última aproximación sobre la posibilidad de concertar una próxima reunión para ir analizando los escenarios y podamos lograr mayor inclusión de todos los sectores políticos .

ANA RODRÍGUEZ BRAZÓN

Corresponsal de EL TIEMPO

CARACAS

