Superar inhabilitación, el serio desafío de María Corina Machado en Venezuela

La política ha regresado al día a día de los venezolanos. Las primarias de la oposición realizadas este 22 de octubre sorprendieron no solo por la participación y la capitalización del voto a través de su ganadora, María Corina Machado, sino por la articulación hacia un objetivo como las presidenciales del año 2024.



Desde hace varios años, luego del auge y caída de Juan Guaidó, los venezolanos mostraron una despolitización que alcanzaba entre 30 y 50 por ciento según las encuestadoras, por lo que basados en ese panorama, las apuestas positivas por las elecciones internas de este domingo, eran pocas.

Con el 64,88 por ciento de actas lo que representa 3.331 y 1.591.504 votos , María Corina Machado ganó con 1.473.105 votos. Le siguieron Carlos Prosperi, con 70.819 votos, Delsa Solórzano, con 10.540 votos, y Andrés Caleca, con 8.559.



Sin el total de las actas, debido a que no se ha totalizado el resto de escrutinios debido a complicaciones técnicas, en un proceso autogestionado por la Comisión Nacional de Primarias, los demás candidatos reconocieron a Machado y estuvieron junto a ella cuando pronunció su discurso casi en la madrugada.





"En el 2024 vamos a ganar en esa elección presidencial, vamos a cobrar y vamos a desalojar a Nicolás Maduro y su régimen y vamos a iniciar la reconstrucción de nuestra nación", exclamó ovacionada por sus seguidores que se encontraban en su comando de campaña en Caracas.



Cabello propone la regulación del financiamiento. Foto: Cortesía

Pero, “no hay ni una sola posibilidad de que una persona inhabilitada vaya a las presidenciales” dijo este lunes Diosdado Cabello, número dos del chavismo y firme detractor de las primarias. Cabello aseguró que el proceso “fue un fraude” y que solo votaron 600.000 personas, que “es un buen número, pero ellos prefieren inflar los números”.



Justo lo que dice Cabello es el nuevo dilema de la oposición: la inhabilitación. El chavismo en general ha sido firme y, a pesar de las exigencias de Estados Unidos de levantar sanciones a cambio de eliminación de obstáculos políticos, el oficialismo insiste en que si Machado está inhabilitada, así se quedará porque “es una versión de Juan Guaidó”, dijo Cabello.



Sin embargo, parece que esta amenaza no es una preocupación por los momentos, pues la exdiputada se siente preparada para derribar "obstáculos", "atropellos" y "pronósticos" adversos para inscribirse y ganar las presidenciales de 2024 y poner en marcha su proyecto de gobierno distante del socialismo chavista.



Para los analistas, el escenario es muy complejo, pues si bien “la política está de regreso en las casas de los venezolanos”, hasta ahora no se ha presentado un plan b en caso de que Machado no logre inscribirse. Algunos hablan de preparar a un abanderado que la pueda suplantar.



Para el conocido exdiputado Enrique Ochoa Antich, los principales partidos de oposición están obligados a incluir a Machado en las negociaciones con el gobierno de Maduro, pero más allá de eso, si llegara a ganar las presidenciales, Machado tiene que tener claro que el chavismo no va a desaparecer, por lo que tendría que unificar al país en vez de radicalizar.



Pero una estrategia en concreto, sigue sin plantearse, por el contrario, hay más interrogantes que nunca.

Machado celebrando su triunfo Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Si hay una constante en Venezuela, es la incertidumbre. “Nadie sabe nada, nadie determina cuáles son los pasos y la hoja de ruta política que tiene el país. Nadie sabe qué día del año que viene van a ser las elecciones”, dice a EL TIEMPO politólogo Ángel Medina.



Medina cree que lo más tangible por los momentos es ver si efectivamente la liberación de sanciones por parte de Estados Unidos tendrá un impacto positivo hacia la economía nacional, pero está consciente de que la oposición tiene varios retos y está llamada a saber manejarse en los próximos meses bajo el tema de la inhabilitación y con ello una actuación responsable de Machado que permita tomar las mejores decisiones.



“ Todo lo que se decida hoy va a tener un impacto para la oposición política en los próximos 7 años, entonces hay que pensar muy bien”, insiste Medina, quien reitera que Machado debe defender sus derechos políticos.



Por su parte, el politólogo Piero Trepiccione, cree que la oposición tiene que aprovechar la primaria porque le da legitimidad de origen y le ayuda a fortalecer el músculo organizativo de cara al 2024.



“No va a ser nada fácil. Será muy complicado, sobre todo en este momento en que Nicolás Maduro sabe que tiene en su frente a una candidata fuerte y que en el mejor de los casos hoy le ganaría por 40 puntos de diferencia”, insiste Trepiccione, alegando que el madurismo acudirá a una reingeniería para desarticular a Machado.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS