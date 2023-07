La Contraloría General de Venezuela confirmó este viernes que la líder María Corina Machado, inscrita para participar en las primarias de la oposición que tendrán lugar el 22 de octubre, se encuentra inhabilitada para competir por un cargo de elección popular por un total de 15 años.



Un anuncio que dificulta su camino si llega a resultar elegida para competir contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

La ratificación de la sanción contra Machado respondió a una solicitud que realizó el diputado José Brito, cercano al chavismo, para conocer el estatus político de la opositora, quien actualmente encabeza las encuestas en intención de voto para las primarias.



En la respuesta a Brito, la Contraloría señaló que Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, luego de una investigación patrimonial que, según la entidad fiscal, determinó que Machado cometió acciones que atentan contra la “ética pública, la moral administrativa, el Estado de derecho, la paz y la soberanía” de Venezuela.



El organismo indicó que se determinaron errores, así como omisiones en las declaraciones juradas del patrimonio, evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial seguida a Machado.



(Lea también: ‘Si gano las Primarias en Venezuela, llamo a Gustavo Petro’: María Corina Machado)

Facebook Twitter Linkedin

Machado encabeza actualmente las encuestas en intención de voto para las primarias. Foto: EFE

La Contraloría señaló además que Machado ha sido partícipe de la “trama de corrupción orquestada” por el exdiputado opositor Juan Guaidó (antiguamente reconocido como presidente interino de la nación caribeña), que propició el “bloqueo criminal” a Venezuela, así como también el “despojo descarado” de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la “complicidad de gobiernos corruptos”.



La entidad señaló que “el bloqueo solicitado por María Corina Machado, en connivencia con el usurpador Juan Guaidó, entre otros, ha generado el secuestro de 4.000 millones de dólares retenidos en el sistema bancario internacional”.

Machado ha sido partícipe de la trama de corrupción orquestada por el exdiputado opositor Juan Guaidó FACEBOOK

TWITTER

Además, dijo que la líder contraria al chavismo solicitó la aplicación de sanciones y “bloqueo económico” contra la nación caribeña que generó “daños en la salud del pueblo”.



La Contraloría General, no obstante, no especificó desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación política, ya que en 2015 la institución aplicó esta medida por un año, con el argumento de que Machado no incluyó “conceptos” de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio.



(Le puede interesar: ¿Debe Venezuela demostrar a la CPI que no ha cometido crímenes de lesa humanidad?)

Facebook Twitter Linkedin

Machado fue señalada de apoyar a Guaidó y "su trama de corrupción". Foto: Cortesía

Tan pronto se conoció la sanción, Machado calificó la medida de inútil en comentarios realizado en un acto en Barinas. “Esto solo demuestra una cosa: ellos saben que están derrotados”, dijo. Y agregó: “Yo le diría al régimen: la desesperación es mala consejera, y parece que están bien desesperados, porque no hacen sino cometer error, tras error”.

Una INÚTIL “inhabilitación” que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO.



Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las Primarias.



Aquí quién HABILITA es el pueblo de Venezuela.



Hasta el final es HASTA EL FINAL! pic.twitter.com/wRof639noG — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 30, 2023

Varios políticos opositores de Venezuela en el exilio también rechazaron la inhabilitación a Machado. “Esta inhabilitación, al igual que la nuestra y de otros dirigentes de la oposición, son ilegítimas, injustificadas y sobretodo inconstitucionales”, dijo Henrique Capriles.



Guaidó afirmó que Maduro sigue la ruta de Nicaragua, al inhabilitar a políticos. “Así pretende el dictador seguir aferrado al poder, persiguiendo e inhabilitando a la alternativa democrática”. La decisión también generó rechazo en la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Venezuela dejó de pertenecer en 2019. “El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder”, dijo.



(Además: Escándalo de corrupción en Venezuela deja una interrogante: ¿dónde está El Aissami?)

La Secretaría General de la #OEA condena la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público a María Corina Machado, según se anunció hoy en Caracas.ℹ️ https://t.co/4WbWH0REYr pic.twitter.com/oXR62gTBo3 — OEA (@OEA_oficial) June 30, 2023

El anuncio de la sanción contra Machado se produce apenas dos semanas después de que el Gobierno inició un controvertido proceso de reestructuración del órgano electoral, lo que llevó a la oposición a planificar primarias sin su apoyo. Un hecho que fue calificado por la ONG Acceso a la Justicia como un plan del oficialismo que busca “implosionar” el Consejo Nacional Electoral para perjudicar las primarias.



En ese sentido, la revelación de la inhabilitación de Machado parece otro intento de desalentar a los votantes de la oposición y de socavar a los candidatos que van ganando fuerza, pues las últimas encuestas muestran que la popularidad de Machado ha ido en aumento y actualmente lidera a los 14 candidatos que quieren desafiar a Maduro en 2024.



Según el último sondeo de ORC Consultores, Machado contaba con un 46,4 por ciento de intención de voto en mayo, frente al 35,4 por ciento con el que contaba en noviembre.



(Siga leyendo: Estos serían los opositores que chavismo inhabilitaría para no competir contra Maduro)

Facebook Twitter Linkedin

La dirigente opositora venezolana, María Corina Machado. Foto: Miguel Gutiérrez. EFE - Archivo EL TIEMPO

Y si bien en la práctica la inhabilidad de Machado no le impide participar en las primarias, lo que sí dificulta es una eventual inscripción de su candidatura presidencial ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en caso de que resulte ganadora en la competencia de octubre. En otras palabras, la líder opositora no podría ser candidata presidencial para 2024.



Lo que también podría verse afectado por la sanción en su contra es el diálogo entre la oposición y el oficialismo, que se había iniciado en México, pues uno de los puntos de la agenda de conversaciones era precisamente establecer condiciones para que los opositores pudieran participar en las presidenciales de 2024.



(Siga leyendo: María Corina Machado: la líder opositora hace un llamado a venezolanos en Colombia)

#AlertaLegal El dip. José Brito informó que la Contraloría General de la República le notificó que, además de la inhabilitación por 12 meses impuesta en 2015 a @MariaCorinaYA, existe otra por daño patrimonial que la inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos #JusticiaVe pic.twitter.com/BxF2LUlwFn — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 30, 2023

Esto no es sino una muestra más de la práctica sistemática del gobierno de arremeter contra los dirigentes que se le oponen FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, analistas y académicos consultados por este diario en anteriores ocasiones ya habían destacado que los intereses políticos de Maduro y la carencia de confianza entre chavismo y oposición eran papas calientes que ya de por sí podrían hacer tambalear el diálogo, y esta decisión de la Contraloría vuelve a suponer un golpe en el tablero.



Para las ONG, queda claro que el gobierno está tratando de enfilar sus baterías contra las primarias opositoras con el fin de permitir que el chavismo pueda permanecer en el poder al menos un periodo más. “Esto no es sino una muestra más de la práctica sistemática del gobierno de arremeter contra los dirigentes que se le oponen, para poder asegurar su victoria en los comicios, afirmó la ONG Acceso a la Justicia.



Según esta misma ONG, la Contraloría, en manos del chavismo, no tiene poder para suspender los derechos políticos de los ciudadanos. “El ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.

ANA MARÍA RODRÍGUEZ BRAZÓN

CORRESPONSAL EL TIEMPO

CARACAS

María Corina Machado, la opositora que busca sacar del poder a Nicolás Maduro en Venezuela

Más noticias en eltiempo.com