Venezuela: ¿qué busca Nicolás Maduro con la 'revolución judicial'?

Una Comisión Especial para la Revolución Judicial de Venezuela fue instalada, el pasado viernes, por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

Desde el lunes, el cuestionado mandatario venezolano, Nicolás Maduro, había anunciado su creación “para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano”, detalló al encabezar un Consejo de Estado.



(Le puede interesar: El régimen de Maduro ratifica su alianza con el gobierno de China)



No es primera vez, sin embargo, que el chavismo impulsa algo como esto.



"Llegaron aquí con una depuración del poder judicial, que lo que hizo fue acabar con los jueces de carrera y en su lugar poner a jueces improvisados. Fue realmente un desastre lo que hicieron con los tribunales desde su llegada hace más de 20 años", recordó, en conversación con EL TIEMPO, la exmagistrada venezolana Blanca Rosa Mármol León.



Lo que persigue el régimen de Nicolás Maduro ahora, a su juicio, es tener más control del Poder Judicial.



"Insisten en lo mismo porque es la manera de tenernos sometidos, porque el poder judicial, para este régimen, no es sino un arma de represión y persecución y, especialmente, cuando hablan del Poder Judicial, hablan de Poder Judicial Penal", dijo Mármol de León a EL TIEMPO.



Para ella, lo que necesita la Justicia venezolana es que se respeten la carrera judicial y la independencia del poder judicial.



(Lea aquí: Venezuela recibe un lote de Abdala, un tratamiento anticovid cubano)

Facebook Twitter Linkedin

La comisión está encabezada por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Foto: Cristián Hernández. AFP

Hacinamiento en calabozos

“Desde ya comienza el despliegue a lo largo y ancho de toda Venezuela, el Consejo de Estado nos ha dado a nosotros 60 días para que, en 60 días, estén desocupados estos Centros de Detención Preventiva (CDP)”, dijo Cabello el viernes, en sintonía con lo anunciado por Maduro en días previos.



Tras denunciar el hacinamiento y otros problemas en los CDP, durante los últimos 5 años, el coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVAL), Carlos Nieto Palma, celebra que el régimen finalmente haya "volteado" a mirar la situación de los poco más de 60.000 presos que, según su organización, permanecen más de las 48 horas reglamentarias en estos espacios. Para el régimen son unos 40.000.



"Nos parece una buena acción, una buena medida, ojalá la cumplan. Les damos el beneficio de la duda. No vamos a decir que es un fracaso si no ha comenzado todavía", dijo Nieto Palma a EL TIEMPO.



Sin embargo, en referencia al plazo que puso el régimen, consideró que 60 días es un lapso "muy corto" para solucionar el problema.



Hay al menos tres CDP en el país en los que ellos estiman, extraoficialmente, que hay un hacinamiento de alrededor de 1.000 por ciento.



"Tal vez en 60 días, pueden eliminar el hacinamiento en los centros donde la situación es más grave", estimó, sin embargo, Nieto Palma.



En su alocución del viernes, Cabello informó a las personas que están en los CDP que “en los próximos días” recibirían visitas. “Estamos obligados a visitar todos los centros temporales preventivos”, insistió.



(Le puede interesar: La ONU condena embargo de EE. UU. contra Cuba por 29.ª vez)

Origen y desafíos

Según UVAL, el fenómeno de hacinamiento en los CDP venezolanos es un fenómeno nuevo, que a lo sumo tiene seis años ocurriendo. Su coordinador lo atribuye a una orden de la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, de impedir el ingreso de nuevos recursos a las cárceles si su despacho no daba la orden.



"Si ahora vamos a mandar a 65.000 presos (de los CDP), o casi 40.000, a las cárceles, el problema lo vamos a traspasar a las cárceles", dijo Nieto Palma a este diario, al tiempo que aseguró que debe hacerse un trabajo conjunto en ambos espacios.



En primer lugar, considera que se debe aligerar el retardo procesal. "A lo mejor un cuarto de todos los presos son inocentes o ya cumplieron la pena o tienen derecho a optar a una medida sustitutiva", dijo. Por otra parte, cree que deben acondicionarse los espacios para recibir a los nuevos reclusos.



Y, mientras esto no suceda, Nieto Palma prevé un aumento de las protestas en calabozos policiales. De hecho, la semana pasada, tras el anuncio de Maduro, reclusos y familiares protagonizaron manifestaciones en los estados Táchira y Lara, para pedir celeridad procesal, traslado y libertades.



"Creo que hay que ser muy serios y muy claros con la gente, no todos los presos están en los CDP son inocentes y los van a sacar a la calle, también es la gente que cree que van a abrir la puerta y van a dejar a todos libres, por eso es que hay que llevarlo con mucha seriedad, porque si no el efecto dominó que empiecen a protestar va a entorpecer un poco el trabajo", advirtió.



ANDREÍNA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

Más noticias

- Hijo de Maduro muestra constancia de nacimiento de su padre

-Cambio de fiscal de la CPI: Promesas rotas y expectativas en Venezuela

- Nicolás Maduro anuncia una 'revolución judicial' en Venezuela