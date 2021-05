Venezuela: ¿Qué busca el régimen con nuevo Consejo Nacional Electoral?

La designación de nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Venezuela es tan solo una jugada más en una vieja estrategia del régimen que, en las últimas semanas, ha tenido varios movimientos.

No parece casualidad que a la renovación del Poder Electoral antecedieran las negociaciones con la oposición encabezado por Juan Guaidó para acceder al mecanismo Covax; la medida de arresto domiciliario concedida a los seis exejecutivos de la filial de Pdvsa en los Estados Unidos -Citgo-; la firma del acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU para mitigar la crisis alimentaria; y, más recientemente, las imputaciones en los asesinatos del manifestante Juan Pablo Pernalete y el exconcejal Fernando Albán.



“El régimen lo que viene buscando, desde hace mucho, es negociar el cese de las sanciones o, por lo menos, la retirada de una buena parte de ellas”, dijo a EL TIEMPO el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB-Caracas), Benigno Alarcón.



El analista político alemán Georg Eickhoff coincidió con él, y al tema de las sanciones agregó, además, el afán del régimen de acceder a los fondos de Venezuela congelados en el exterior, y que controla el gobierno interino de Guaidó, reconocido por Estados Unidos, Colombia y decenas de países del mundo.

“Normalizar, establecerse y estabilizarse, esto es el programa de trabajo (del régimen), que no es ninguna sorpresa, que vienen haciendo desde hace mucho tiempo”, insistió Eickhoff, en su conversación con este diario.

El Parlamento chavista designó nuevos rectores para el Consejo Nacional Electoral, una medida que ha generado rechazo y aceptación. Foto: EFE

Divide y vencerás

En el fondo, lo del nuevo CNE apunta, además, a terminar de eliminar –“lo más pronto posible”, diría Eickhoff– al sector de la oposición que encabeza Guaidó.



“Creo que Guaidó percibe esto muy claramente, por eso se ha distanciado”, acotó el analista alemán, al referirse al manifiesto rechazo del líder opositor hacia el nuevo CNE, lo cual fue respaldada por el sector que representa y la secretaría general de la Organización de Estados Americanos.

La jugada parece clara para Alarcón: “El incluir unos rectores con cierto nivel de reconocimiento en la oposición hace que ese debate que ya teníamos anteriormente, entre los que quieren participar (en las elecciones regionales) y los que se niegan se exacerbe mucho más (…) obviamente esto coloca a la oposición que no quiere participar o que exige más condiciones en una posición mucho más complicada”.



En la hoja de cálculo del régimen, según este especialista, estaría generar una oposición “legal”, que será la que participe en los venideros comicios regionales; y la “ilegal”, que será la que no lo haga.



El sector de la oposición encabezado por Guaidó –ahora bajo el nombre de Plataforma Unitaria de Venezuela–lo advirtió en el comunicado que envió este miércoles a la comunidad internacional: “No se presten a participar o incentivar iniciativas parciales del régimen cuyo propósito no es otro que ‘normalizar’ la imposición arbitraria y dictatorial en el poder de quienes tanto daño le han hecho al país y así dividir a las fuerzas democráticas”.

Comunicado de Presidencia interina ante la imposición de un supuesto nuevo CNE https://t.co/3egtJQXlMc pic.twitter.com/LDLpVNmvRY — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) May 5, 2021

Y, ¿qué está realmente ofreciendo el régimen a la oposición que, a juicio de Eickhof, se quiere “acomodar” con el régimen? Alcaldías y gobernaciones que, a su juicio, son “contenedores vacíos”.



“El régimen abre algunas plazas más y la forma, la decoración que se le da, es este CNE, y tal o cual gobernación, pero como igual no hay dinero, estos son todos contenedores vacíos, despachos, quizás, a lo máximo, pero ni esto funciona”, dijo Eickhof.



Y las consecuencias se seguirán sintiendo en países como Colombia. “Estoy seguro que mucha gente que viene ahora esta rendición, capitulación, sumisión de lo que queda de la oposición que van a buscar y se van a lanzar a la inmigración”, acotó el analista.

Ni ideal ni equilibrado

Mientras algunos analistas y los dirigentes de un sector de la oposición, e incluso la Unión Europea, se alinean con lo expresado por voceros del régimen en que la nueva composición del CNE –con tres rectores afines al oficialismo y dos que no lo son– es un “primer paso” hacia un proceso electoral “creíble, inclusivo y transparente”, los analistas consultados por EL TIEMPO lo miran con recelo.

“Tenemos un CNE mejor, lo que no quiere decir que tenemos ni un CNE ideal, ni equilibrado”, advirtió.



Al final, insistió, su importancia dependerá de lo que puedan concretar.

En el acto de instalación de la junta directiva, Pedro Calzadilla, quien fue oficializado como presidente del órgano electoral, reconoció este miércoles que tenían “muchas tareas” por delante.



“Escucharemos todas las propuestas, confrontaremos nuestras ideas y tomaremos decisiones sujetas a las leyes”, aseguró.



Alarcón, sin embargo, es escéptico: “No creo que el gobierno haya hecho la concesión de los rectores en el CNE para perder ventaja o para ir produciendo algún tipo de transición en Venezuela porque se da cuenta de qué es lo que le conviene al país”.

ANDREINA ITRIAGO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS

